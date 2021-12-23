美元走貶、澳幣強升 因投資人風險胃納上升

美元周三（22日）走貶，歐元、澳幣升值，因大宗商品和美國股市上漲，投資者對風險資產興趣升溫。

美元指數下跌0.37%，至96.068，仍接近11月24日創下的一年半高點96.938。

歐元兌美元升值0.37%，至1.1331美元。

日圓兌美元持平，報114.10日圓，但日圓盤中一度貶至近一個月低點。

市場風險胃納自周一來有所改善。Brown Brothers Harriman分析師周三在一份報告中表示：「美元走軟，因避險氛圍繼續消退。由於缺乏任何新的重大驅動因素，目前我們可能處於盤整期。」

對風險敏感的澳幣兌美元0.86%，報0.7214美元，紐元兌美元升0.74%，報0.6820美元。

美元兌挪威克朗貶值0.63%，至8.8800克朗。挪威克朗受益於石油和天然氣價格上漲，在聖誕節前後的幾周內有利多的季節性因素。

英鎊兌美元升0.67%，報1.3358美元，儘管數據顯示英國第3季經濟成長速度低於前估。

荷蘭國際集團（ING）分析師表示，耶誕節前後幾周，貨幣和其他資產類別通常波動性較低，不過「今年有些季節性因素將與其他一些因素綜合發揮作用，其中包括Omicron變種病毒可能促使各國實施新限制，以及市場仍在消化過去一周多家央行公布的關鍵決策」。