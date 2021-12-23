道瓊漲260點 美經濟數據樂觀和疫情疑慮緩解

美股三大指數周三（22日）收高，延續前一日漲勢，受惠於美國稍早公布一系列樂觀的經濟數據，和投資人對新冠變種病毒Omicron疫情的擔憂緩解。

道瓊工業指數漲261.19點，或0.74%，至35,753.89點，標普500指數漲47.33點，或1.02%，至4,696.56點，那斯達克指數漲180.81點，或1.18%，至15,521.89點。

南非一項研究顯示，與Delta相比，Omicron確診者住院和演變為重症的風險均更低，但世界衛生組織（WHO）官員指出，現在得出確切的結論還言之過早。

BMO財富管理公司投資長Mike Stritch說：「面對Omicron引發的疫情，我們仍努力尋找方向，過去幾天有愈來愈多證據顯示，Omicron可能不像之前的變種病毒這麼嚴重，尤其是跟Delta相比，這對2022年的經濟動能是個好兆頭。」

標普500指數所有類股齊漲，其中非消費必需品類股漲1.7%，科技股漲1.3%。

特斯拉勁揚7.5%，助攻標普500指數和那指上漲。特斯拉執行長馬斯克接受媒體採訪時說，已賣出夠多的股票。馬斯克先前已連續幾周出脫特斯拉持股。

美國12月消費者信心進一步改善，意味美國經濟有望在2022年繼續擴張。根據美國經濟研究聯合會（Conference Board）的最新調查，放眼未來六個月，愈來愈多消費者計劃買房、購買摩托車和主要家用電器等大型商品，以及度假。

其他數據顯示，美國11月成屋銷售為連續第三個月增加，第3季國內生產毛額（GDP）季增年率上修為2.3%，優於初估值2.1%

輝瑞股價漲1%。該藥廠稍早表示，新冠口服抗病毒藥物Paxlovid已取得美國食品藥物管理局（FDA）的緊急使用授權。FDA核準這款口服藥，將用於治療沒有住院的高風險確診者和12歲以上的確診者，這是防疫方面另一項振奮人心的消息。

Cherry Lane投資公司合夥人Rick Meckler表示：「市場肯定位於較高的估值水準，明年的情況將更加困難，但若通膨問題持續延燒，我認為投資人肯定會選擇報酬率較佳的股票，而不會選擇債券。」