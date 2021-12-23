台積電ADR大漲超過3% 日月光、聯電勁揚逾1%
台股ADR周三（22日）勁揚，台積電ADR大漲超過3%，收盤價較台北交易股票溢價率為12.47%。聯電、日月光漲幅也超過1%。
道瓊指數22日收盤上漲261.19點，漲幅0.74%，收3,5753.89點；標普500指數上漲47.33點，漲幅1.02%，收4,696.56點；那斯達克指數上揚180.80點，漲幅1.18%，收15,521.89點。
費城半導體指數漲0.9%，收3,891.92點。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 7.58 +1.47%
中華電 CHT 41.80 +0.67%
台積電 TSM 121.30 +3.29%
聯電 UMC 11.63 +1.84%
資料來源：彭博資訊
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