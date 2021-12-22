里拉狂貶通膨飆 土國加密幣每日交易量突破100萬枚
最新數據顯示，在土耳其里拉崩跌至歷史新低之際，土國加密貨幣的每日交易量激增，再度衝破100萬枚大關。
路透報導，外界對土耳其經濟政策的擔憂，引發里拉匯率自9月來狂貶近40％，促使民眾尋求存款的避風港，以規避通膨竄升的風險。
區塊鏈分析公司ChableSalys和Kaiko的數據顯示，土國加密幣交易量在3月首度突破每日100萬枚，當時該國政府無預警撤換央行總裁，引發里拉今年第一次大幅貶值。
土國加密貨幣交易量隨後回落至50萬枚以下，一直到近期里拉幣值大幅波動，才讓加密幣交易重新升溫。
土耳其民眾常把里拉換成美元或黃金，原因是里拉兌美元匯率較2008年重貶90%。然而，隨著當局尋求提高民眾採取這些做法的難度，加上今年加密幣價格狂飆，使加密幣交易在土國大受歡迎。
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