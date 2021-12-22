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英國上季經濟成長率下修至1.1% 表現落後其他先進國家

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電
英國第3季GDP修正值為1.1%，不如初估值。圖／路透社
英國第3季GDP修正值為1.1%，不如初估值。圖／路透社

最新官方數據顯示，英國第3季經濟成長率下修至1.1%，落後其他先進經濟體。

英國國家統計局（ONS）22日公布，第3季國內生產毛額（GDP）終值較前季成長1.1%，增幅不如原估的1.3%。

ONS主任摩根表示，最新數據顯示，上季英國經濟復甦稍微減速，從醫療到髮廊，許多產業的表現都欠佳，9月能源業的萎縮幅度也大於原先預期。

本季英國經濟可能會進一步減速，原因是當地Omicron確診病例激增，衝擊餐旅、休閒及零售業。

ONS表示，上季英國經濟的規模，僅比疫情爆發前的2019年第4季縮減1.5%，減幅比原估的2.1%小。

儘管如此，英國的經濟表現仍落後其他先進經濟體，同期歐元區經濟的規模幾乎已回到疫情爆發前的水準，美國、中國大陸更已超越疫情前的水準。

英國 疫情 歐元區

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