英國上季經濟成長率下修至1.1% 表現落後其他先進國家
最新官方數據顯示，英國第3季經濟成長率下修至1.1%，落後其他先進經濟體。
英國國家統計局（ONS）22日公布，第3季國內生產毛額（GDP）終值較前季成長1.1%，增幅不如原估的1.3%。
ONS主任摩根表示，最新數據顯示，上季英國經濟復甦稍微減速，從醫療到髮廊，許多產業的表現都欠佳，9月能源業的萎縮幅度也大於原先預期。
本季英國經濟可能會進一步減速，原因是當地Omicron確診病例激增，衝擊餐旅、休閒及零售業。
ONS表示，上季英國經濟的規模，僅比疫情爆發前的2019年第4季縮減1.5%，減幅比原估的2.1%小。
儘管如此，英國的經濟表現仍落後其他先進經濟體，同期歐元區經濟的規模幾乎已回到疫情爆發前的水準，美國、中國大陸更已超越疫情前的水準。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言