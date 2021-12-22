快訊

返家檢疫被要求付費清消、裝監視器 指揮中心回應了

日本出現首例本土Omicron確診 大阪一家三口無出國史

印度百億美元吸引半導體設廠 明年元旦起受理申請

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
圖為Unisem在馬來西亞的半導體封裝生產線。 路透
圖為Unisem在馬來西亞的半導體封裝生產線。 路透

印度資訊科技及電子部長瓦希諾（Ashwini Vaishnaw）今（22）日表示，由於印度政府提供補助，未來兩、三年間可望會有十多家半導體業者到當地設立製造工廠。

印度莫迪政府上周批准一項7,600億盧比（約100億美元）獎勵計畫，準備在國內扶植發展完整的半導體製造業生態系。這項獎勵計畫明年元旦起，開始接受申請。

瓦希諾在彭博電視的訪談中表示：「市場反應十分良好，所有的大廠都正在與印度的合作夥伴研商，許多公司想要直接到這裡來設據點。幾乎所有的大公司都來跟我們討論。」

印度目前所需的半導體絕大多數都由國外進口，政府的自製獎勵計畫希望減少依賴外國輸入。

瓦希諾預期第一波會有化合物半導體、設計與封裝等業者的申請案，政府可望在未來三到四個月內就會核發補助許可。他說：「未來兩到三年裡，我們可以看到至少有10到12家半導體公司開始在印度生產，至少50到60家設計公司開始設計產品。」

印度 半導體

延伸閱讀

鴻海富智康擬分拆子公司 在印度兩大證交所上市

鴻海富智康的印度附屬公司BFIH 擬在印度兩證交所掛牌

富智康擬分拆BFIH於印度上市 派發現金股息

富智康擬分拆印度子公司BFIH在印度上市

相關新聞

馬斯克已實現出脫特斯拉10%持股的目標 批課稅過重

特斯拉執行長馬斯克周二表示，他已經實現出售個人所持特斯拉10%股份的目標，一面批評加州「課稅過重」。馬斯克在接受諷刺時事的網站Babylon Bee近一個小時的Podcast訪問，他說...

去中心化網路Web3概念正夯 馬斯克開酸：有誰看過？

特斯拉執行長馬斯克和推特前執行長多爾西對所謂的第三代網際網路（Web3）嗤之以鼻，並嘲諷包括創投業者Andreessen...

面對通膨升息壓境、疫情干擾、中國經濟失速你的錢要放在哪裡?

在這一場會議中，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）做出了幾項「關鍵決定」，看在陶冬眼中，這幾項決定所代表的，是聯準會「全方位」的政策轉向。

解密國際／美股闖過緊縮第一關 2022仍面臨雙率上升威脅

美國11月生產者物價指數（PPI）持續大幅上升，最終需求、核心與雙核心PPI的月升率與年升率都超出預估，且遠高於10月時...

繼微軟和嬌生後 蘋果加入AAA頂級信評俱樂部

信評機構穆迪（Moody's）將蘋果公司（Apple）長期信用評等調升到AAA，這家iPhone製造商將加入過去僅有微軟...

美股四大指數反彈 道瓊漲560點 市場追逐風險胃口回升

美國三大指數周二（21日）反彈，收復前一日的部分失地，旅遊和科技類股走高，反映市場對風險資產的需求回溫。運動用品業者Ni...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。