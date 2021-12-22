印度百億美元吸引半導體設廠 明年元旦起受理申請

印度資訊科技及電子部長瓦希諾（Ashwini Vaishnaw）今（22）日表示，由於印度政府提供補助，未來兩、三年間可望會有十多家半導體業者到當地設立製造工廠。

印度莫迪政府上周批准一項7,600億盧比（約100億美元）獎勵計畫，準備在國內扶植發展完整的半導體製造業生態系。這項獎勵計畫明年元旦起，開始接受申請。

瓦希諾在彭博電視的訪談中表示：「市場反應十分良好，所有的大廠都正在與印度的合作夥伴研商，許多公司想要直接到這裡來設據點。幾乎所有的大公司都來跟我們討論。」

印度目前所需的半導體絕大多數都由國外進口，政府的自製獎勵計畫希望減少依賴外國輸入。

瓦希諾預期第一波會有化合物半導體、設計與封裝等業者的申請案，政府可望在未來三到四個月內就會核發補助許可。他說：「未來兩到三年裡，我們可以看到至少有10到12家半導體公司開始在印度生產，至少50到60家設計公司開始設計產品。」