道瓊社：馬士基洽購利豐物流 由海運推向內陸倉儲

道瓊社引述知情人士報導，摩勒馬士基（A.P. Moeller-Maersk）正以大約30億美元的價碼，就併購利豐物流（LF Logistics）展開深入談判，最快可能在今天就會宣布結果，將為這家海運巨人取得在亞洲擁有超過200個配送中心的倉儲網路。

利豐物流在台灣設有分公司，擁有八個配送中心和自有車隊，員工600人。

馬士基是全世界運能最大的貨櫃海運業者。今年以來因全球供應鏈出現瓶頸，運算飆漲至歷史新高，並造成美國塞港，馬士基成了最大受益者。如今，馬士基正藉由併購，將版圖由海運業深入內陸的物流業。

道瓊社指出，馬士基希望擴大太平洋航線的貨運市占率，再由港口進軍倉儲，甚至能提供送貨到家的服務。

若順利收購利豐物流，馬士基將控制一個擁有亞洲223個配送中心和全球250多個客戶的物流網絡。利豐物流是香港供應鏈管理公司利豐旗下企業，也為零售商、製造商和其他貨主承攬貨運。

據道瓊社報導，這項交易是馬士基為促進內陸物流業而採取的最大併購，馬士基希望這項業務最終能給集團帶來一半收益。目前馬士基大約80%的收入來自海運業務。

以30億美元的收購價碼計算，馬士基對利豐物流的估值是淡馬錫控股2019年入股利豐物流時的兩倍多。淡馬錫控股當年收購利豐物流近22%的股份，當時估值為14億美元，