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美股老手等待更佳抄底機會 巴不得2018年平安夜重演

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
「死硬派」想抄底的投資人正在觀望，等待美股出現更深、更誘人的下探。路透
「死硬派」想抄底的投資人正在觀望，等待美股出現更深、更誘人的下探。路透

在聖誕節即將到來之際，「死硬派」想抄底的投資人巴不得美股起伏波動更大些，個股下探出現更誘人的低價。

標普500指數創下9月以來最大3日跌幅後，美股周二反彈，但有些經驗豐富的老手還在觀望。

Seven Investment Management資深投資策略師Ben Kumar期待表示：「再重演一次2018年平安夜，我們就會買入！還不確定這次真的是底。」

技術分析訊號支持他的觀點。根據Fundstrat Global Advisors，部分因素預示標普500指數將再次下跌，包括未見超賣狀況以及昂貴成長股面臨壓力。

Fundstrat的分析顯示，在短期市場階段迎來終點，以及技術分析中稱為艾略特波浪結構（Elliot Wave Structure）的周期完成後，市場期待已久的耶誕老人漲勢可能出現。

大起大落是耶誕節前的交易特徵，這段期間流動性稀薄，波動更為明顯。2018年因耶誕假期而交易日減少的一周，股市一開局就迎來耶誕節之前最糟的一天，但12月26日大漲5%。

Kumar今年並不期待這麼大的行情，但他仍在等待更好的揀便宜機會。一有恐慌性拋售的跡象，他會立即行動。

根據Fundstrat董事總經理兼技術策略主管Mark L. Newton，所謂的耶誕老人漲勢將是今年的最後5個交易日和之後的3個交易日，有望比12月頭幾周的漲幅更大。他寫道：「看跌情緒和季節性利多因素結合，似乎是在耶誕節前逢低買進的有效訊號。」

Robeco Institutional Asset Management跨資產策略主管Colin Graham最近一直在大舉買入，透過羅素2000期貨增加了小型股的曝險。他周一沒抄底，選擇等待更低價位。他說：「我們認為這是機會，可將一些頭寸放到我們認為表現會不錯的股票上。我們正在尋找特別便宜的非熱門股。」

耶誕節 標普 美股

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