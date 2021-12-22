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繼微軟和嬌生後 蘋果加入AAA頂級信評俱樂部

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
穆迪調升蘋果信評至頂級的AAA。路透
穆迪調升蘋果信評至頂級的AAA。路透

信評機構穆迪（Moody's）將蘋果公司（Apple）長期信用評等調升到AAA，這家iPhone製造商將繼微軟（Microsoft）和嬌生（J&J）之後，加入頂級信評俱樂部。

穆迪分析師Raj Joshi周二在聲明中表示：「蘋果信評升級到AAA反該公司卓越的流動性、強健的獲利——我們預期未來2-3年還會持續成長——以及非常堅實的業務狀況。

此舉振奮這家全球市值最大的公司，iPhone的巨大成功和該公司努力進軍利潤豐厚新市場造就其市值如今逼近3兆美元大關，投資人押注它搶進擴增實境和可能蘋果車有助維持銷售成長。

穆迪補充，蘋果財務政策追求淨現金平衡的長期目標，以及美國稅改後進行的資本分配，意味該公司未來3-5年「流動資金的狀況會特別強勁」。

美國 標普 信用

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