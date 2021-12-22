台積電ADR漲逾2% 隨費半上揚 聯電、日月光漲逾3%

台積電ADR周二（21日）漲2.18%收在117.44美元，收復前一日失地，較台北交易股票溢價9.43%；日月光和聯電分別大漲3.75%和4.48%。費城半導體指數大漲3.4%。

美國三大指數周二反彈，旅遊和科技類股走高，反映市場對風險資產的需求回溫。運動用品業者Nike和記憶體晶片大廠美光上季財報亮眼，助大盤上揚。微軟漲2.31%，蘋果漲近2%，這些大型科技股助攻三大指數上揚，包括標普能源股在內對經濟敏感的類股也走高。

道瓊工業指數大漲560.54點，或1.6%，報35,492.7點，標普500指數漲81.21點，或1.78%，報4,649.23點，那斯達克指數勁揚360.14點，至15,341.09點，漲幅達2.4%。

台灣加權股價指數昨天收漲120.16點，收在17,789.27點，台積電跌0.17%收在597元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 103.89 3.75 102 1.85

中華電 CHT 115.49 0.51 115.50 -0.01

台積電 TSM 653.32 2.18 597.00 9.43

聯電 UMC 63.53 4.48 62.90 1.00

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據