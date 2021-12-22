快訊

5縣市大雨特報！ 周六冷氣團低溫下探8度 恐達寒流等級

美股四大指數反彈 道瓊漲560點 市場追逐風險胃口回升

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
美國三大指數21日反彈，收復前一日的部分失地，旅遊和科技類股走高；Nike耐克和美光上季財報強勁，助大盤上揚。路透
美國三大指數21日反彈，收復前一日的部分失地，旅遊和科技類股走高；Nike耐克和美光上季財報強勁，助大盤上揚。路透

美國三大指數周二（21日）反彈，收復前一日的部分失地，旅遊和科技類股走高，反映市場對風險資產的需求回溫。運動用品業者Nike和記憶體晶片大廠美光上季財報亮眼，助大盤上揚。

道瓊工業指數大漲560.54點，或1.6%，報35,492.7點，標普500指數漲81.21點，或1.78%，報4,649.23點，那斯達克指數勁揚360.14點，至15,341.09點，漲幅達2.4%。費城半導體指數大漲3.4%。

微軟漲2.31%，蘋果漲近2%，這些大型科技股助攻三大指數上揚，包括標普能源股在內對經濟敏感的類股也走高。旅遊類股同步上漲，嘉年華郵輪集團、拉斯維加斯金沙集團及線上旅遊業者Expedia的漲幅，在標普500指數中居前段班。

Nike大漲6.1%，該公司上季獲利和營收均優於預期，表示對供應鏈問題有望在明年度緩解充滿信心。

美光飆漲10.5%，受惠於稍早預估本季營收和獲利優於預期，並預估短缺情況在2022年有所緩解。

輝瑞和默克收盤脫離盤中低點，彭博新聞報導，美國食品和藥物監督管理局(FDA)最早本周將授權輝瑞和默克生產新冠口服藥。美國總統拜登表示，他仍可能與民主黨參議員曼欽達成協議，使大約2兆美元的經濟計畫能在國會過關。他還在考慮取消對最先發現Omicron的南部非洲國家的旅行限制。

Ameriprise金融公司首席市場策略師David Joy表示：「今日交易明顯受追逐風險的情緒推動。至少以今日來看，顯然投資人認為，股市能夠度過這波Omicron疫情，且還會維持在相當良好的狀態。」

市場追逐風險的情緒回升，防禦類股走低，消費必需品類股和公用事業股也小跌。

Baker Avenue資產管理業者首席策略師King Lip說：「如果美光的財測強勁，總歸來說，這告訴我們，許多不同行業的需求都很強勁，因為美光的產品廣泛用於不同的工業領域。」

食品製造商通用磨坊（General Mills）跌4%，受上季獲利不如市場預期拖累。

美國聯準會（Fed）預計明年開始升息，促使部分投資人對股市環境可能變得更加艱難這件事審慎以對。

美國 標普 輝瑞

延伸閱讀

美光2022財年第一財季營收76.9億美元 同比增33％

記憶體晶片大廠美光財報、財測俱佳 盤後股價強漲6%

高市興建社宅 專家籲量力而為

大廠170億投高雄 南部半導體廊道成型

相關新聞

Omicron衝撞各國央行緊縮政策

Omicron變種新冠病毒正在迅速肆虐全球，迫使日本、南韓、紐西蘭、愛爾蘭等歐亞國家重啟局部封鎖措施、或延後開放邊境，預...

美股連跌3日後反彈 道瓊大漲560點

在擔心Omicron變種病毒快速傳播、導致主要股指連跌3天後，美股大幅反彈。

Omicron病毒恐使本季全球經濟成長腰斬、拉高通膨

Omicron新變異病毒株肆虐，不僅將衝擊全球經濟成長，還將帶動通膨進一步升高。

元宇宙、NFT都進榜 2021年10大爆紅科技詞彙你懂幾個？

回顧這一年，儘管新冠疫情繼續讓全世界吃足苦頭，但科技業依然活力滿滿、創意十足，有某科技公司執行長從1990年代的科幻小說...

國際油價大舉反攻 和金屬價格隨風險資產上漲 金價微跌

國際石油價格隨股市上漲，交易員在兩天大跌後恢復買入風險資產。銅價及其他工業金屬價格上漲，投資人押注中國大陸會進一步放鬆貨...

Nike突圍 財報優於預期

假期購物旺季到來，Nike克服供應鏈和生產方面的挑戰，上季財報優於預期，且預期供應鏈問題將持續改善，帶動股價21日早盤大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。