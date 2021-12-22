美股四大指數反彈 道瓊漲560點 市場追逐風險胃口回升

美國三大指數周二（21日）反彈，收復前一日的部分失地，旅遊和科技類股走高，反映市場對風險資產的需求回溫。運動用品業者Nike和記憶體晶片大廠美光上季財報亮眼，助大盤上揚。

道瓊工業指數大漲560.54點，或1.6%，報35,492.7點，標普500指數漲81.21點，或1.78%，報4,649.23點，那斯達克指數勁揚360.14點，至15,341.09點，漲幅達2.4%。費城半導體指數大漲3.4%。

微軟漲2.31%，蘋果漲近2%，這些大型科技股助攻三大指數上揚，包括標普能源股在內對經濟敏感的類股也走高。旅遊類股同步上漲，嘉年華郵輪集團、拉斯維加斯金沙集團及線上旅遊業者Expedia的漲幅，在標普500指數中居前段班。

Nike大漲6.1%，該公司上季獲利和營收均優於預期，表示對供應鏈問題有望在明年度緩解充滿信心。

美光飆漲10.5%，受惠於稍早預估本季營收和獲利優於預期，並預估短缺情況在2022年有所緩解。

輝瑞和默克收盤脫離盤中低點，彭博新聞報導，美國食品和藥物監督管理局(FDA)最早本周將授權輝瑞和默克生產新冠口服藥。美國總統拜登表示，他仍可能與民主黨參議員曼欽達成協議，使大約2兆美元的經濟計畫能在國會過關。他還在考慮取消對最先發現Omicron的南部非洲國家的旅行限制。

Ameriprise金融公司首席市場策略師David Joy表示：「今日交易明顯受追逐風險的情緒推動。至少以今日來看，顯然投資人認為，股市能夠度過這波Omicron疫情，且還會維持在相當良好的狀態。」

市場追逐風險的情緒回升，防禦類股走低，消費必需品類股和公用事業股也小跌。

Baker Avenue資產管理業者首席策略師King Lip說：「如果美光的財測強勁，總歸來說，這告訴我們，許多不同行業的需求都很強勁，因為美光的產品廣泛用於不同的工業領域。」

食品製造商通用磨坊（General Mills）跌4%，受上季獲利不如市場預期拖累。

美國聯準會（Fed）預計明年開始升息，促使部分投資人對股市環境可能變得更加艱難這件事審慎以對。