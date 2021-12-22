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5縣市大雨特報！ 周六冷氣團低溫下探8度 恐達寒流等級

國際油價大舉反攻 和金屬價格隨風險資產上漲 金價微跌

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

國際石油價格隨股市上漲，交易員在兩天大跌後恢復買入風險資產。銅價及其他工業金屬價格上漲，投資人押注中國大陸會進一步放鬆貨幣政策，可望提振這個全球最大的大宗商品消費國的需求。金價小幅走低。

油價隨股市上漲

紐約原油期貨收漲3.7%，報每桶71美元左右。英國首相強生說，他不打算在聖誕節前實施新的防疫限制。

油價波動率飆升，因市場試圖評估新變種病毒的嚴重性，而年終交投清淡放大了價格走勢。

Again Capital LLC的創始合夥人John Kilduff說：「市場人士年底結算，等待來年重新開始。」

原油價格上漲的同時，歐洲的天然氣和電力價格飆升，法國甚至動用燃油發電。

紐約商業交易所2月交割西德州中級原油（WTI）期貨上漲2.51美元，結算價報每桶71.12美元； 2月交割布蘭特原油期貨上漲2.46美元，結算價報每桶73.98美元。

銅價上漲；金價微跌

在中國大陸央行周一20個月來首次降息之後，大陸媒體報導說國內銀行認為明年大陸貸款市場報價利率仍有下降空間。

對中國大陸進一步提供貨幣支持的預期升溫，因為隨著房地產市場低迷、民間消費疲軟和病毒疫情復燃，中國政府希望支持經濟成長。這些支持可能有助於製造商擴大活動並提振金屬需求。

人民幣近期升值也提升了中國大宗商品進口商的購買力，儘管周二的中間價暗示決策者正在尋求為人民幣降溫。

ED&F Man Capital Markets分析師Ed Meir表示，銅價也繼續受到智利Las Bambas銅礦僵局的支撐。當地時間下午5:51，倫敦金屬交易所銅價上漲0.9%，結算價每噸9,534美元。其他主要金屬也上漲，鋁價上漲3.1%。

現貨黃金跌0.1%至每英兩1,788.31美元；白銀、白金和鈀金上漲。

油價 金價

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