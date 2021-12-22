Omicron病毒恐使本季全球經濟成長腰斬、拉高通膨

經濟日報 / 編譯任中原／綜合外電
Omicron新變異病毒株肆虐，將衝擊全球經濟成長。路透
Omicron新變異病毒株肆虐，將衝擊全球經濟成長。路透

Omicron新變異病毒株肆虐，不僅將衝擊全球經濟成長，還將帶動通膨進一步升高。

彭博資訊的「即時經濟預測」指出，今年第4季全球經濟成長率可能只有0.7%，是第3季的一半，也比Omicron出現之前所預估的1%下降。

歐元區第4季國內生產毛額（GDP）成長率預估將比第3季擴張0.8%，比11月時的預估值低0.3個百分點；美國稍強，預料將成長1.2%。

至於新興市場，中國大陸第4季成長率將降到4.5%，低於原先預估的4.9%，巴西劇降到0.2%，俄羅斯、印度及南非也都將下滑。

彭博經濟學者指出，「Omicron新毒株可能使全球經濟復甦脫離軌道。歐洲尤其脆弱，德國、法國及義大利因為疫情升高而使景氣益發緊張」。

儘管經濟成長回挫，但通膨仍持續加速升高，也使全球經濟蒙上陰影。美國聯準會（Fed）所重視的個人消費支出（PCE）核心平減指數，預估第4季將比去年同期上升5%，升幅比第3季時的4.3%更上層樓。歐元區與英國的消費者物價都上升4.4%，中國大陸則上升2.1%。

彭博估計，美國及歐元區經濟產值仍低於疫情之前的水準，而中國大陸已經重返疫情之前的趨勢。

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