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疫情讓晶片業者發大財 韓媒：盛宴恐在2023年走入終局

經濟日報 / 編譯陳家齊／綜合外電
台積電等大廠積極擴展，但晶片業的疫情狂歡期可能在2023年走入終局。路透
台積電等大廠積極擴展，但晶片業的疫情狂歡期可能在2023年走入終局。路透

新冠肺炎晶片業者可說是一場意料之外的盛宴，遠距上班、居家學習的需求使電腦、平板電腦甚至電視的需求暴增，生產這些電子資通產品的晶片需求也隨之飆升，幾乎每個領域的晶片都在缺貨，晶片生產業者掌握了訂價權。但在台積電、三星、英特爾等晶片巨頭積極擴產下，專家警告，晶片盛宴可能即將走入終局。

韓國前鋒報報導，根據IDC市調公司的推估，全球晶片供需可望在2022年中期趨於穩定，到2023年可能供過於求。產業觀察家警告，晶片業者經常陷入需求爆發－增產－供過於求－價格暴跌的循環，這次可能後果也相同。

另一家專精於晶片業的諮詢公司Semiconductor Intelligence也估計，全球晶片產業可能在2023年就陷入不景氣循環。該公司依據從1984到2021年的長期觀察分析指出，當全球晶片業者一年內增產逾27%，兩到三年後就將遭遇供過於求的不景氣。基於晶片業今年就擴產25%到28%，衰退幾乎勢必將到來。

Semiconductor Intelligence估計，今年的晶片需求暴增23%到27%，是疫情造成的短期現象，明年需求預估將開始恢復正常，增長率為10%到14%。

新冠肺炎 疫情 晶片

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