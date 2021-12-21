爆食物中毒事件後 路透：鴻海印度清奈廠本周繼續關閉

印度政府消息人士向路透指出，鴻海清奈廠上周因食物中毒事件引發抗議後，本周將繼續關閉。

鴻海清奈廠所在的甘吉布勒姆區（Kanchipuram）警方證實，清奈廠已宣布放假五天。清奈所在的泰米爾納德邦（Tamil Nadu）高階官員也證實這項消息。

鴻海是蘋果公司供應商，在清奈廠組裝iPhone 12，目前鴻海與蘋果暫未發表評論。印度時報報導，消息人士透露，蘋果最近已開始在清奈廠試產iPhone 13，預期明年2月開始量產，供印度國內銷售及海外市場出口。

路透指出，清奈廠上周發生食物中毒事件，導致150名員工就醫後，清奈廠的員工和家屬發動抗議，封堵一條由清奈通往科技重鎮班加羅爾的高速公路。數十名抗議者遭警方逮捕，但已在20日獲釋。鴻海在印度聘僱的勞工多為女性。