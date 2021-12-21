美光2022財年第一財季營收76.9億美元 同比增33％

集微網消息，據彭博社報導，美國最大的存儲晶片製造商美光在網絡、數據中心和汽車客戶的需求推動下，對本財季做出了樂觀預測。

美光周一在一份聲明中表示，截至明年2月的銷售額（即2022年第二財季）預計將約爲75億美元。根據彭博滙編的數據，分析師平均估計爲73.2億美元。美光表示，不計某些項目，每股收益約爲1.95美元。分析師預計爲1.86美元。

在CEO Sanjay Mehrotra的領導下，美光正受益於在更廣泛的産品中使用存儲晶片——從汽車到家用電器。這使得該公司減少了對個人電腦和智能手機市場的收入依賴。

Mehrotra在電話會議上告訴分析師，對用於數據中心計算機和工業機械的晶片的強勁需求突顯了美光進軍新領域的成功。其他類型的組件正變得更容易獲得，這也有助於PC製造商開始製造更多産品，從而使來自這些客戶的訂單增加。之前由於零件短缺，PC製造商們一直在努力製造足夠多的産品來滿足需求。

Mehrotra預測，美光第一財季的表現有望讓公司在全年實現創紀錄的年收入和可觀的利潤。

「今天，不僅僅是數據中心——所有終端市場都在推動數據經濟，」美光CEO在接受採訪時說。他預測，在這些新市場的推動下，內存和存儲的增長速度將繼續快於其他晶片行業。 「這些事情不衹會發生在2022年，而是會有更深遠、更長久的影響。」

在截至12月2日的2022財年第一財季中，該公司公佈的收入爲76.9億美元，同比增長33%。淨收入爲23億美元，即每股收益2.04美元。

報告發佈後，美光的股價在盤後交易(extended trading)中上漲了7.3%至88美元。截至周一收盤，該公司股價今年已上漲9.1%，落後於晶片相關股票的整體飆升。費城證券交易所半導體指數今年上漲了34%。

美光在過去十年的存儲晶片市場上與韓國的三星、SK海力士和日本的鎧俠展開競爭。三星在DRAM和NAND這兩種主要晶片的生産中佔據主導地位。

生産商們試圖在擴大工廠産量方麪更加自律，試圖避免該行業的繁榮與蕭條周期。因此，美光預測，2022年供需之間將達到健康平衡。美光本財年將在新工廠和設備上花費110億至 120億美元。