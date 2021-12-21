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IC Insights：三星超英特爾居首 2021年17家半導躰公司銷售額超百億

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圖源：AP

集微網消息，市調機搆IC Insights更新其第25版McClean報告預測分析顯示，在內存市場強勁增長的驅動下，三星將成為2021年全球最大的半導體供應商，銷售額預計同比增長34%達8331億美元，較排名第二的英特爾領先75億美元。

2021年全球將有17家半導體公司銷售額超過100億美元，其中9家在美國，3家在歐洲，2家在台灣，2家在韓國，一家在日本，包括6家Fabless（高通、輝達、博通、聯發科、AMD和蘋果）和1家代工廠（台積電）。AMD、NXP以及Analog首次加入「超級供應商」行列。

17家超級供應商的銷售額增長率預計從AMD的65%到英特爾的-1%不等。四家公司——AMD、聯發科、輝達和高通——預計今年的銷售額增長將超過50%。

需要指出的是，鑑於2020-2021年半導體行業發生多起大額併購案，爲了使年度增長率比較更能反映實際增長率，上述銷售額數據包括了各企業在2020年和2021年的半導體收購銷售額，而不考慮收購的時間。

台積電 日本

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