WTO：Q3全球商品貿易額降 Omicron恐令全年成長遜預期
世界貿易組織（WTO）周一表示，第3季全球商品貿易額下降0.8%，並補充表示，Omicron新冠變種病毒的出現，讓2021年增長達不到預期水準的風險增加。
WTO在網站發表聲明說，7到9月貿易額下降是因為供應鏈干擾、生產投入短缺，以及新冠確診案例增加。今年迄今的貿易額比起去年同期成長11.9%，略低於WTO在10月預測的12.7%。
雖然「疏通美西貨櫃港的措施已取得一些成功」，理論上，第4季貿易額如果顯示成長回升，2021年仍可能實現成長10.8%的目標，但Omicron的出現「增加更負面結果的可能性」。
與貿易額相反，全球商品貿易價值上季成長了24%，主因是進出口價格在包括燃料在內原物料的推動下暴漲。
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