記憶體晶片大廠美光財報、財測俱佳 盤後股價強漲6%

美國最大記憶體晶片製造商美光（Micron） 周一公布強勁財報，並因網路、資料中心和車廠客戶的需求，提供本季優於預期的財測，股價在盤後交易強漲6%。

在止於12月2日的年度第1季，美光的營收達到76.9億美元，比一年前高出33%，略微領先該公司目標76.5億美元，儘管比起前一季減少了7%。非通用會計準則（Non-GAAP）的獲利為每股2.16美元，超越該公司目標每股2.1美元。

受此消息激勵，該股盤後一度大漲7.3%到88美元，稍後漲幅收斂到6.3%，報87.31美元。截至周一，美光今年來累漲9%，落後晶片相關類股，也遠不如費半今年攀升34%。

美光說，來自DRAM的營收較一年前增加38%，占上季總營收的73%。NAND的營收較一年前增加19%，占總營收的24%。另外，DRAM和NAND平均售價都較前一季低，減幅分別在個位數的前段和中段。

在止於2月底的年度第2季，美光預測營收可達75億美元，加減2億美元，非通用會計準則獲利每股1.95美元，加減10美分。數字雙雙優於華爾街共識的營收72.7億美元和獲利每股1.86美元。該公司預期本季毛利率46%，加減1個百分點，上季為47%。

美光還說上季買回了2.59億美元的庫藏股。

該公司執行長Sanjay Mehrotra發表聲明說：「因產品線動能強勁，美光能有穩健的年度第1季財報。我們現在向各大終端市場出貨領先業界的DRAM和NAND技術，而且我們出新的解決方案給資料中心、客戶、行動、繪圖和車廠客戶。」

在為法說會準備的簡報裡，美光表示，預期2022年度8月會有創紀錄營收和穩健獲利，下半年出貨成長更強勁。新年度資本支出在110億到120億美元之間，高於2021年度的97億美元。

美光預估，DRAM在2021年位元需求的成長約20%的前段，2022年約為10%的中到高段。