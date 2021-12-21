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美SEC要求 在美上市陸企強化風險揭露 SPACs也列檢驗

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
美國證管會（SEC）要求在美上市的中國大陸企業加強對投資人揭露風險。 路透
美國證管會（SEC）要求在美上市的中國大陸企業加強對投資人揭露風險。 路透

彭博資訊報導，根據美國證管會（SEC）一項新指引，在美上市的中國大陸企業必須對投資人揭露更多可能的風險。

SEC負責審查上市公司申報的部門周一（20日）表示，在美上市的陸企必須揭露更具體、更重要的事項，以符合美國聯邦證券法律。該機構還表示，特殊目的收購公司（SPAC）亦須揭露其發起人或多數高階主管基地是否在中國大陸，以及併購目標是否位於中國大陸。

SEC的企業金融部門說：「最近發生的事件，凸顯了投資那些總部設於中華人民共和國或大部分業務在那裡的公司，所帶來的風險。」「鑒於這些疑慮，本部門正在向這些以中國為基地的公司發出意見函，尋求其關於法律與營運風險的更具體、更重要訊息揭露。」

SEC表示，陸企特別要清楚揭露在美國使用的借殼上市公司。SEC主席詹斯勒（Gary Gensler）日前己提出警告，美國投資人可能不知道自己所投資的公司與陸企有關。

美國 上市公司

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