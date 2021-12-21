李澤楷旗下富衛集團取消在美IPO 可能轉回香港上市

大陸官方加緊管制海外上市一片風聲鶴唳之際，億萬富豪李澤楷旗下的香港保險經紀公司富衛集團取消美國首次公開發行股票（IPO）。

富衛周一向美國證管會（SEC）公告說，正「考慮其他替代方案」，並決定停止推進在紐約上市。彭博新聞社本月已報導，富衛集團考慮明年初在香港IPO。

儘管富衛集團在中國大陸並無業務，但市場波動加劇以及滴滴等知名企業一些赴美失利的遭遇，影響市場對大陸及香港企業的信心。滴滴從6月上市以來市值蒸發了一多半，目前正計畫從美國下市。

富衛集團本月透過向Apollo旗下Athene Holding Ltd.、加拿大退休金計畫投資委員會、Siam Commercial Bank Pcl和瑞士再保險等投資人私募籌集14億美元。

據彭博新聞報導，這輪融資對富衛集團的估值約為90億美元，美國上市原本可使估值達到130億美元。