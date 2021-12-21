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Nike上季獲利佳股價盤後大漲近5% 越南供應鏈回復運作

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
Nike 20日公布財報，上季營收與獲利均優於市場預期。 路透
Nike 20日公布財報，上季營收與獲利均優於市場預期。 路透

美國運動品牌大廠Nike周一（20日）發布的上季財報顯示，在中國大陸的營收大跌，還好有了北美市場漂亮的成長彌補，結果整體營收與獲利均優於市場預期。毛利率方面表現突出，上季提升2.8個百分點到45.9%，本季預期還會再增加1.5個百分點。公司股價因業績利多，盤後交易大漲4.8%。

關於越南供應鏈現況，Nike表示，所有的工廠現在都回復運作，勞工回到工廠的比率也在改善之中。今年先前因為越南新冠疫情突然惡化，大量勞工逃回鄉下老家避疫，後來重返工廠的意願不振，工廠作業受到影響。Nike總計取消原先要下在越南大約1.3億件的產品訂單。

上季Nike因為新疆勞動力紛爭在中國大陸遭到抵制，營收大跌20%。所幸北美市場營收增加12%，抵消大部分傷害。財報表現不俗反映Nike克服生產、供應鏈瓶頸問題，雖然包括中國大陸在內的亞洲地區受傷，但仍能在美國與歐洲滿足市場需求。

Nike上季（9月到11月，公司會計年度第2季）營收年增1%至113.6億美元，優於FactSet訪調分析師所估的112.5億美元。淨利年增7%至13.4億美元，或每股盈餘0.83美元，亦優於預期的0.63美元。

彭博資訊分析，Nike再次展現藉由直營門市與官網推動運動鞋銷售，對公司利潤的提振。這塊所謂的「直營事業」（direct business），營收年增9%至47億美元，且占公司整體銷售比重現在提升到接近40%。

越南 美國

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