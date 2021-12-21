國際油價受疫情牽動創本月最大跌幅 多數金屬下跌

西德州中級原油（WTI）周一重挫近3%，創本月最大單日跌幅，對新冠肺炎變異株Omicron肆虐和拜登經濟計畫受挫打擊了市場信心。大多數工業金屬價格也下跌。以下是整理自彭博的商品行情：

油價創本月最大跌幅

CIBC Private Wealth Management的高級能源交易員Rebecca Babin表示，「防疫反應的不確定性」加劇了石油市場的疑慮和波動。雖然有些政府表示會努力避免封鎖，但隨著Omicron肆虐，可能會有更多政府被迫重啟封鎖。

參議員曼欽周日拒絕約2兆美元的稅收和支出法案，給了白宮突然一擊，高盛隨即下修經濟學家下調美國經濟成長預測。

周一到期的1月西德州中級原油（WTI）下跌2.63美元，結算價報68.23美元；交投更為活躍的2月合約下跌2.11美元，至68.61美元。2月布倫特原油期貨結算價下跌2美元，至每桶71.52美元。

基本金屬下跌，黃金走低

歐洲一些國家正在推出更多限制措施以應付新冠肺炎感染激增的局面，從節假日高峰期的旅行限制，到荷蘭的再次封鎖措施。

隨著瑞士和全球各地迎來新一輪冠狀病毒疫情，世界經濟論壇延後定於1月在達弗斯舉行的年會。

Bart Melek為首的道明證券策略師在一份報告中說：「Omicron變異毒株快速傳播，帶來了普遍的避險心態，在周初就給基本金屬造成壓力。」

疫情的利空消息掩蓋了一些樂觀的訊息，包括中國大陸20個月來首次下調一年期貸款市場報價利率。

倫敦當地時間下午5:54，倫敦金屬交易所鎳價下跌1.6%，結算價報每噸19,340美元。

截至紐約時間下午2:36，現貨黃金下跌0.3%至1,792.38美元，白銀、白金和鈀金下跌。