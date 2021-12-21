土耳其里拉一度急拉47% 因厄多安向儲戶掛保證

土耳其里拉周一（20日）寫下數十年來最大升值幅度，一度從紀錄低點一口氣彈升47%，因總統厄多安政府宣布特別措施來挽救匯率。此前，央行在通膨竄升之際依然持續降息，使得匯率從9月來崩跌約50%。

里拉兌美元匯率20日收盤升值18.8%，至13.3274里拉兌1美元，盤中一度升值25%至12.28里拉，也逆轉盤中稍早一度重貶11%至18.36里拉歷史新低的頹勢，震幅高達47%。在彭博資訊追蹤的31種主要貨幣中，里拉周一漲幅居首。

儘管厄多安稍早表示他希望見到利率更低，消息拖累匯率觸及新低，但政府周一宣布一系列措施，包括推出一項新計畫，保護民眾的儲蓄免受里拉匯率波動影響。厄多安在安卡拉主持內閣會議後表示，如果里拉兌強勢貨幣( Hard Currency )的跌幅超過銀行承諾的利率，政府將彌補里拉存款人的損失。

這些措施目標舒緩散戶投資人對美元的需求，並且終結里拉三個月來的動

盪走勢。然而，當地投資人會如何反應仍有待觀察。

富國銀行外匯策略師麥肯納（Brendan McKenna）表示：「此舉可能對里拉有幫助，但我認為這取決於政府的公信力，以及儲蓄戶是否相信這是一項確實可實施的政策。目前，土耳其政府機構信譽不足，要獲得儲蓄戶的信任可能並非易事」。

自從厄多安在9月命令土耳其央行降息之後，里拉兌美元匯率從9月迄今已重貶約50%，在厄多安上月公布依靠降息和弱勢匯率的經濟模型後，里拉兌美元的貶勢加快。

土耳其央行從9月來已將一周附買回利率降息5個百分點，以遵照厄多安降息以刺激經濟成長的要求。央行本月也已四度干預匯市，阻止匯率貶值。與此同時，信評機構標普和惠譽近期已將土耳其債信評等展望降至負向，理由是里拉貶值。

Oanda高級市場分析師莫亞（Edward Moya）表示：「里拉上演大逆轉。由於年底交易量較低，一些交易人士認為是交易匯率崩跌里拉的機會。但除非土耳其放棄非傳統的貨幣政策，否則一些交易人士將在里拉反彈後離去。」