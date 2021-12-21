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甲骨文砸283億美元買電子病歷公司Cerner 搶醫療IT商機

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
甲骨文周一宣布有史以來最大一宗併購案，將斥資283億美元買電子病歷公司Cerner。美聯社
甲骨文周一宣布有史以來最大一宗併購案，將斥資283億美元買電子病歷公司Cerner。美聯社

成立於1977年的企業軟體巨擘甲骨文（Oracle）周一宣布有史以來最大一宗併購案，將以每股95美元或股權價值大約283億美元的全現金交易，收購電子病歷公司Cerner，搶進醫療保健資訊科技領域。此舉彰顯創辦人創辦人艾利森（Larry Ellison）長期以來透過收購跨入新市場的意願。

Cerner銷售醫院和醫生用來儲存和分析病歷的軟體，是市場上僅次於Epic Systems的第二大供應商。這筆交易預計將2022年度完成，可通過將大量健康數據引入甲骨文雲端服務，幫助該公司提升在醫療保健領域的影響力。甲骨文預計Cerner「在未來幾年會成為巨大額外營收成長的引擎」。

分析師指出，醫療保健已成為雲端運算公司的一大戰場，因為這個行業太大了——美國的醫療保健支出占其國內生產總值的近20%——而且往往在採用最新數位工具方面進展緩慢。

收購Cerner將輕鬆超越甲骨文的其他併購案，那是2005年以約100億美元收購企業軟體公司PeopleSoft，其次是2016年以90億美元收購雲端軟體提供商NetSuite。

此際正值全球併購活動激增之際。根據路透援引的一份報告，2021年併購案規模有史以來首見突破5兆美元，以科技和醫療保健行業領先。

但不是所有投資人都看好甲骨文此舉。消息宣布後，甲骨文股價周一收盤下跌5%。華爾街日報最早報導甲骨文將收購Cerner，該公司周五就已下跌6%。

華爾街日報引述分析師的看法報導，投資人擔心全現金交易可能會減緩甲骨文買回庫藏股的穩定步伐。甲骨文市值超過2,500億美元。

而且，交易過關也不足以讓甲骨文爬升到雲端業務階梯最頂端。Cerner的成長速度沒那麼快，2020年營收減少3%。根據Stifel Financial分析師Brad Reback，儘管與 AWS建立了合作夥伴關係，但將業務轉移到雲端的進展緩慢。

Reback說：「這筆交易沒能從根本上改變甲骨文相對於微軟和亞馬遜的落後地位。」

甲骨文 華爾街 美國

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