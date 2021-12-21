台積電ADR跌1.2% 隨費半連三日下跌
台積電ADR周一下跌1.2%收在114.94美元，較台北交易股票溢價7.1%。
費城半導體指數周一下跌0.8%，連續四日下跌。
美國股市三大指數全面下跌逾1%，連續三日下挫。拜登的經濟法案受阻，加上新冠肺炎變異株Omicron擴散，打擊了市場信心。
道瓊工業指數大跌433.28點，跌幅1.2%，至34,932.16點；標普500指數跌1.1%至4,568.02點；那斯達克綜合指數跌1.2%，至14,980.94點。
台灣加權股價指數昨天收跌143.48點，收在17,669.11點，台積電跌1.5%收在598.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 100.28 -1.37 101.50 -1.20
中華電 CHT 115.07 +0.44 115.00 0.06
台積電 TSM 640.35 -1.19 598.00 7.08
聯電 UMC 60.89 -1.26 62.20 -2.10
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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