美股三大指數三連跌收跌逾1% 憂心疫情和支出計畫受阻

美國股市三大指數周一全面下跌逾1%，連續三日下挫。拜登的經濟法案受阻，加上新冠肺炎變異株Omicron擴散，打擊了市場信心。

道瓊工業指數大跌433.28點，跌幅1.2%，至34,932.16點；標普500指數跌1.1%至4,568.02點；那斯達克綜合指數跌1.2%，至14,980.94點。

在標普500指數各大類股中，金融股和材料股跌幅居前，而大型科技股和科技相關股下跌也拖累大盤。交易員表示，假期前夕成交量下降也加劇市場跌勢。

金融股下跌1.9%，材料股下跌1.8%。微軟和特斯拉是對標普500指數拖累最大的個股，分別下跌1.2%和3.5%。 特斯拉這波下跌多達35%，回到Hertz向特斯拉訂購10輛電動車大單起漲的原點。

上周末，紐約市和美國各地的新冠病例激增，使民眾對年終假期回復正常的希望破滅。英國首相表示，如果需要，他將採取更多措施來減緩Omicron的傳播，荷蘭也開始第四輪封鎖，其他歐洲國家也在考慮實施限制。

美國參議員曼欽周日表示，他不會支持美國總統拜登的1.75兆美元《重建更美好未來》國內投資法案，可能給這項法案造成了致命一擊。曼欽發表上述講話後，高盛下修對美國2022年國內生產毛額（GDP）的預測。

投資人本月採取更加防禦性的立場，消費必需品和公用事業等板塊漲幅最大。這兩類股周一收盤小幅上漲，是唯二上漲的類股。2021年迄今，標普500指數仍上漲21.6%。

道富環球投資管理(SSgA)首席投資策略師Michael Arone說：「鑒於市場今年迄今的強勁表現，從某些方面來看，你可能會看到投資人了結部分獲利，並期待新的一年形勢會更加明朗。」

甲骨文大跌5.2%，該公司表示將出資283億美元收購電子病歷公司Cerner。