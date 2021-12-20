死後誰能看我的iPhone內容？你的數位遺產將有人繼承

華爾街日報報導，蘋果公司近日釋出最新作業系統iOS 15.2，新功能包含姍姍來遲的「遺產聯絡人」選項，允許用戶指定代理人，而代理人在用戶過世後可存取蘋果帳號內的資料，例如照片、筆記及電郵。

哪裡可以找到這項設定？

首先，用戶必須將系統更新至iOS 15.2，然後到「設定」頁面，點擊頂部的姓名，再選擇「密碼與安全性」，接著到螢幕底部，便能看到「遺產聯絡人」。用戶最多可添加五人，而系統會自動推薦「家人共享」計畫裡的成員。

遺產聯絡人究竟是什麼？

數位遺產聯絡人可以存取用戶iCloud帳戶大部分內容：照片、訊息、電郵、筆記、檔案、通訊錄、日曆、下載過的App、裝置備份。但不包括「Cloud鑰匙圈」裡儲存的密碼、經授權的媒體項目，例如用戶買過的書籍、音樂、電影。

可以限制他們存取資料的權限嗎？

不可以。用戶要嘛給予他們所有權限，要嘛不給。

遺產聯絡人如何取得這些資料？

用戶可以將自動生成的申領密鑰，透過訊息傳給他們的蘋果裝置（版本是iOS 15.2以上）。用戶也可以把密鑰列印出來。

當用戶過世，遺產聯絡人上網站（digital-legacy.apple.com），先登入自己的iCloud帳號（若沒有帳號，要提供其他聯絡資訊），再輸入這個密鑰。遺產聯絡人還必須上傳該用戶的死亡證明書。

審核可能長達兩周。待通過，遺產聯絡人就會收到一個為這個帳號設密碼的連結。設定完成後，便能在網頁或蘋果裝置登入，並取得資料。