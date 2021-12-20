Fed積極升息，中國大陸竟考慮降息，和美國對作有苦衷？

當美國聯準會Fed本週表示，明年將縮減購債、讓熱錢退場與積極升息，英國隨後也宣布升息。同時間，中國大陸卻傳出「人行有降息空間」的呼聲。為何要和美國對作？其實是中國經濟發展近期已出現嚴重考驗。

為了應付飛上天的通膨，本週三（12月15日）美國聯準會Fed宣布，明年起將加速讓購債計畫退場，同時規劃明年（2022年）將升息三次；英國更在週四直接宣布升息。沒想到，中國大陸在此同時，內部卻有愈來愈高的聲浪，呼籲該降息了。

怎會如此？癥結可能是中國經濟成長近期呈現趨緩的現象。

據中國國家統計局最新公布的11月經濟數據，除了工業方面有成長外、內部投資、消費都不增反減。中國中原銀行首席經濟學家王軍直指，內需疲弱的根源主要是投資不夠多。今年11月，中國整體投資、房地產投資與基礎建設投資的實體投資額，都比10月下滑。

打房過重，中國GDP成長第一季恐剩3％

首先，從房地產投資負成長來看，北京方面近期下重手調控房市，是讓經濟趨緩的關鍵之一。

野村中國首席經濟學家陸挺便於12月初指出，中國今年第三季開始經濟放緩，正是因為當地占整體GDP達25％的房地產業，出現發展危機所致。他更預測2022年第一季，中國恐因房市低迷，讓經濟成長率只剩3％。

第二個原因則是，預期要好轉的新冠疫情，在Omicron來襲又出現不確定性。

據香港大學研究指出，中國主流施打的科興疫苗，民眾即便施打兩劑，恐仍無法抵禦新變種病毒Omicron。由此看來，當地本來就相當嚴格的防疫措施，在面對新變種的挑戰下，只會更加強。

Omicron又來，中國防疫將讓內需更弱

例如，河南、河北與浙江省等地方政府，已於最近呼籲要民眾明年農曆新年「就地過年」別返鄉，以防疫情擴散。未來當更多防疫加嚴新規出爐，皆有可能讓內需的餐飲服務或觀光業，更盼不到復甦時刻。

不過，許多在當地經商的民眾，私底下認為根本問題，可能出在中國與歐美多國關係日漸不睦，讓中國企業出海被打壓、在內部還要被「共同富裕」政策整頓，才是讓當地企業發展愈來愈困頓、投資也疲弱的主因。

美國新一波中企黑名單，大疆、商湯也出列

據《華爾街日報》本週報導，美國傳又將公布新一輪陸企抵制黑名單，這次瞄準許多被認為長期協助監視新疆民眾、有違人權的科技業者，包括了全球無人機霸主大疆（DJI）、人臉辨識AI業者商湯科技（Sense Time）等。

商湯科技已黯然宣布延後香港上市計畫。而歐盟多國也加入聲討新疆人權行列，未來預料將會對這類陸企出海發展有更多限制。

其實，中國政府已警覺到經濟下行的新危機。

12月初，中國國務院總理李克強便表示要「適時降準」，也就是調降存款準備金率，以便讓銀行有更充裕資金放貸給企業。中國人行也在隨後兩天內，就宣布全面降準兩碼。

不過，內地重量級智庫機構、中國金融40人論壇竟於本週一（13日）公開呼籲，光是降準還不夠，恐怕要降息，才能減輕中國企業與民眾高疊的債務、讓中國經濟2022年達成「保五」目標。

到底明年會否降息？目前中國人行還未表態，不過從這些線索看來，當地經濟發展因為打房過激、共同富裕新政、疫情等問題，確實陷入成長困境。許多中國經濟學家也預測，中國明年肯定會推出經濟刺激政策，要不然恐撐不住。

想撿中概股？時機未到

這會對台灣帶來哪些影響？首先，和中國市場緊密關聯的企業，短期發展會比較辛苦。其次，想趁低點撿中概股的投資人，恐怕要先等等。

然而，中國經濟發展會就此一敗塗地嗎？倒也不至於。畢竟中國仍有世界工廠的硬實力，而歐美各國也仍深陷供應鏈通膨，急需中國出口商品。就看明年當地政府如何推出新的救市方案了。

（作者／林士蕙 本文出自2021.12.18《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）