道瓊期指跌300點 標普、那指重挫1％ 延續上周賣壓

美股期指今（20）日盤中齊跌，道瓊期指跌逾300點，因受多項利空夾攻，包括市場擔心各國可能推出更多防疫措施抑制新冠變種病毒Omicron，和高盛集團稍早調降美國明年經濟成長預測。

道瓊期指大跌300點，或0.87%，報34,946點，標普和那斯達克期指分別跌1%，分別報4,563點和15,608點。

高盛調降美國明年的經濟成長預測，因考慮到美國總統推動的2兆美元稅收與支出法案可能卡關。民主黨中間派參議員曼欽（Joe Manchin）19日表明拒絕支持這項計畫。該計畫是拜登的經濟議程核心。

MSCI亞太指數20日盤中續跌，可能是七日內第六個交易日下挫。美債殖利率下滑，金價走高；美元指數從上周五行情反彈，市場正審慎以待。

交易商正評估曼欽的表態可能對市場造成何種影響，曼欽此舉將使拜登的2兆美元稅收與支出法案卡關。

根據高盛經濟研究團隊，美國明年第1季經濟成長預測從3%下調至2%；第2季從3.5%下修至3%；第3季從3%調降至2.75%。

歐洲部分地區正實施新一輪防疫封鎖措施，以防堵疫情擴散，這使投資人感到不安，並對市場追逐風險的氛圍構成壓力。