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高盛下修美明年經濟成長預測 因美支出法案可能卡關

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
高盛集團調降美國明年的經濟成長預測，因考慮到美國稅收與支出法案可能卡關。美聯社
高盛集團調降美國明年的經濟成長預測，因考慮到美國稅收與支出法案可能卡關。美聯社

高盛集團（Goldman Sachs）調降美國明年的經濟成長預測，因考慮到美國總統推動的2兆美元稅收與支出法案可能卡關。民主黨中間派參議員曼欽（Joe Manchin）19日表明拒絕支持這項計畫，這計畫是拜登的經濟議程核心。

根據高盛經濟研究團隊，美國明年第1季經濟成長預測從3%下調至2%；第2季從3.5%下修至3%；第3季從3%調降至2.75%。

曼欽的表態，實際上扼殺民主黨通過這項「重建美好未來法案」（Build Back Better）的可能性。

高盛經濟學家說：「這項法案原本看起來通過的機率偏低，加上曼欽表態不支持，我們正在調整預測，刪除對這項提案即將表決通過的假設。該法案若卡關，將對經濟成長造成負面影響。」

美國 民主黨

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