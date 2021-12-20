懶惰的千禧世代導致缺工嚴重？ 真正原因另有其人
美國有線電視新聞網（CNN）報導，缺工嚴重，有種說法是，年輕人領取政府援助，生活就過得不錯，所以懶得工作。但數據顯示實情並非如此。
對勞動市場產生重大影響的其實是提前退休的人——無論是為疫情所迫或其他原因。數據顯示，嬰兒潮世代退休才是缺工背後的最大成因，遠超過「懶惰的」千禧世代。
過去兩年，人們因為各種不同的原因離開勞動市場，在那些最不可能回歸的人裡，絕大部分是提早退休的較年長的人。
上月，與2019年11月相比，離開勞動大軍且不想再工作的美國人增加了360萬。其中55歲以上的占比高達90%。
退出職場的理由包括：ADP首席經濟學家Nela Richardson表示，股市強漲和房價飆升為高收入族群，尤其是嬰兒潮世代，提供了更多選擇；疫情給老年人上班帶來更高的風險；雇主做的不足以吸引人們重返職場，他們創造的就業機會不是人們想要的那種。
但有跡象表明勞動力短缺有所緩解。首先，退休人員開始重返工作崗位。Indeed的經濟學家Nick Bunker表示，疫情初期，「不退休」比率降至略高於2%，但最近幾個月升至2.6%左右，雖然仍與疫前約3%有所不同。
叫人們脫離退休重返職場聽起來可能很殘酷，但情況不總是如此——有些人退休並不是因為他們不想工作，而是疫情期間工作的風險太大，或是找不到利大於弊的工作。
招募經理人已看到一線希望：短工使得上季損失4.7億美元的聯邦快遞（FedEx）表示，補充人力的前景正在改善。該公司表示，因為薪酬方案和其他福利，例如推出對員工友善、提供彈性排班表的app，使得最近的招聘努力獲得良好反應。僅僅上周就收到創紀錄的111,000份入職申請，遠高於今年5月，一周僅收到52,000份申請。
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