風電太陽能成本升高 能源轉型變困難導致電費上漲

由於成本上揚和供應鏈出現瓶頸，能源業者建設太陽能廠和風力發電廠的成本多年來首度出現不減反增之勢，使全球能源轉型之路不再一帆風順。

華爾街日報指出，清潔能源建案因依賴矽和銅等原料，也難自外於通膨的影響。據 pvXchange Trading 董事總經理 Martin Schachinger 表示，歐洲太陽能板今年價格上漲19%，回到2018年底的價位。不過，目前價格仍只有五年前的1/3左右。

部分投資人表示，成本升高導致替代能源建案回報不如往年，由於大量資金已投入綠能，已壓低風電和太陽能資產的回報，如今利潤空間更被限縮。為此，開發商必須和承包商定約，對成本做好避險，並藉調漲電費來反映成本。

以色列商Econery Renewable Energy 執行長 Eyal Podhorzer 表示，太陽能電價已由一年半前的每度18歐元漲到28美元。他預料，由於設備運送困難，供應短缺，價格會長達18個月居高不下，但他預料明年第2季和第3季會略為下跌。

在西班牙、印度等地，再生能源開發商紛紛調漲價官方所主導的電費標售電價，扭轉清潔能源電價長久以來下跌之勢。

國際能源總署（IEA）指出，太陽能板的主要材料多晶矽已自2000年之初上漲逾三倍。IEA估計，若材料成本不增加，到2026年太陽能供電可增加95GW（十億瓦），足夠美國7,100萬家庭所需。

風電也受影響，由於供應鏈狀況連連，風力發電機製造商面臨不敷成本的處境。

Pantheon Ventures 全球基礎建設和房地產主管 Andrea Echberg表示，在岸風電和太陽能電廠價格偏高，如今寧可賣出也不願買進相關資產。她表示，他們設法從新建和開發案中尋求較高回報，而非採購現有的綠能電廠。