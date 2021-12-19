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缺工通膨、供應鏈中斷 專家：恐持續兩年

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
專家指出，航運勞力短缺、新船建造時間，導致供應鏈中斷的狀況恐怕再延續兩年。（Photo by Derell Licht on Flickr under C.C. License）
專家指出，航運勞力短缺、新船建造時間，導致供應鏈中斷的狀況恐怕再延續兩年。（Photo by Derell Licht on Flickr under C.C. License）

「供應鏈危機恐維持兩年」！隨著新變種Omicron肆虐、運輸勞動力缺乏與民生需求飆漲，使全球航運中斷的問題更嚴峻，如船隻於美國西海岸須待一個月才能卸貨。專家指出，增加運輸量能、建造新船都需要時間，國際航運狀況在兩年內恐難紓解。

供應鏈持續中斷

《衛報》報導，經濟學家認為，在新冠肺炎疫情爆發後，經過數月的航運延宕、勞動力短缺與緊張的地緣政治等問題，使得世界的貿易網絡仍然相當混亂。而新冠肺炎新變種Omicron的出現，給正從疫情中恢復的世界經濟又一記重擊。

中國浙江一帶本週爆發新冠肺炎疫情，數萬人遭到隔離，一些地方當局已開始敦促工人不要在農曆新年回家，經濟學家認為這是「供應鏈可能進一步中斷的徵兆」；同時，美國西海岸仍缺乏工人，船隻需要等待一個月才能夠卸貨，航運公司員工馬仕基表示，而北美、歐洲的年終假期恐將使勞動力更加緊繃，短缺狀況更加劇。

澳洲伊迪絲科大學教授奧門表示，因為一國供應鏈的中斷會產生連鎖反應，導致世界供應鏈無法銜接。他以比喻的方式說，「世界供應鏈正面臨高血壓，持續性表現出心率不整的狀況，需要到2024年才能康復」。

通貨膨脹雪上霜

海運占全球至少90%的貨物運輸，而海上運輸成本在過去一年飆升。《Drewry 世界貨櫃指數》的資料指出，部分從上海到鹿特丹的航線貨運價格上升了2倍；從荷蘭到紐約則上漲了212%。

除了運輸成本連帶商品成本上升外，因為疫情困在家中數月的民眾對民生必需品飆升的需求，也使得許多食品的價格水漲船高。根據研究指出，咖啡與燕麥價格在過去一年翻了一倍；木材、棉花、小麥和棕櫚油均上漲了 30% 以上。

澳洲布里斯班港的執行長羅伊康明斯說，新冠肺炎剛開始爆發時，航運業已經試圖降低貨物運輸成本，如透過減少現場倉儲的需求，在特定的時間與地點準時交付貨物，來降低企業成本。但這似乎遠遠不足，他指出，增加運輸能量、建造新船也需要時間，且如果人力短缺、物資需求繼續高漲，「國際航運網絡在接下來兩年不太可能緩解。」

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