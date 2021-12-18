亞馬遜被指為討好北京 與中國宣傳部門合作

（德國之聲中文網）據兩位知情者向路透社透露，大約兩年前，亞馬遜中文網站在推銷中國領導人習近平的講話與文章選集時，北京下達旨意，要求在中國禁止讀者打分和評論。

其中一位知情者說，最初是因為有讀者對習近平文集給出了負面評論。另一位知情者說：“我認為任何低於五顆星的評分都會產生問題。”五顆星是亞馬遜網站上的最高評價。

打分和評論是亞馬遜電子商務的一個重要組成部分，是其與顧客互動主要途徑。但這兩位知情者說，亞馬遜服從了北京的旨意。目前，在亞馬遜中文網上，這本由中國政府機構編輯出版的圖書沒有任何客戶評論或評級，評論區也關閉了。

路透社報道指出，此前尚未見諸媒體的是，亞馬遜服從中國政府的旨意是該公司長達十年的深層次努力的一部分，以此來贏得北京的青睞，保住和擴展它在這個世界最大市場之一的業務。

一份描述亞馬遜公司中國業務的2018年內部簡報，列出了這家總部位於西雅圖的商業巨頭在中國面臨的一些“核心”。這份文件提到，意識形態控制和宣傳是共產黨實現和維持其成功的工具包的核心，“我們不對它進行是非評判”。

這份簡報以及路透社對參與亞馬遜中國業務的20余人的采訪，披露了該公司如何通過助推中共全球經濟和政治議程而在中國生存下來並發展壯大。而亞馬遜有時也回絕了中國政府的一些要求。

這份文件和訪談顯示，作為這項策略的一個核心要素，亞馬遜與中國宣傳部門的一個分支建立合作伙伴關系，設立了銷售門戶網站“中國書店”。這個項目總共銷售9萬多份出版物，並沒有產生多少利潤。但文件顯示，在發展其Kindle電子書、雲計算和電子商務業務中，它被亞馬遜視為在中國贏得支持的關鍵。

2018年的這份簡報為亞馬遜全球游說和公共政策業務負責人卡尼(Jay Carney)闡述了中國圖書項目的戰略利害關系，當時他正准備前往北京游說。該文件說"Kindle在中國的運營一直處於政策灰色地帶"，並稱亞馬遜很難獲得在中國銷售電子書的許可證。

該文件說，亞馬遜獲得中國政府許可證的“關鍵因素是中國圖書項目”。 文件還指出，“亞馬遜網站/中國圖書項目也獲得了中國監管機構的廣泛認可”。

該項目銷售的圖書中，包括許多非政治性類書籍，例如中文教科書、烹飪書和兒童睡前故事，但是也包括推廣中共官方路線的書籍。

亞馬遜回復路透社相關問詢時說，“無論我們在哪裡經營，都遵守所有適用的法律和法規，中國也不例外”。它還說，“作為圖書銷售商，我們相信，提供對書寫文字和多元觀點十分重要，包括被一些人所厭惡的書籍"。

(路透社)

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