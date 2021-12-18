哈佛大學延長申請入學不強制繳交SAT或ACT成績政策

經濟日報 / 編譯王巧文／綜合外電
為因應疫情，哈佛宣布到2026年秋季前，也就是現在就讀8至11年級的學生，未來申請入學不必提交SAT或ACT考試分數。美聯社
為因應疫情，哈佛宣布到2026年秋季前，也就是現在就讀8至11年級的學生，未來申請入學不必提交SAT或ACT考試分數。美聯社

美國名校哈佛大學在16日宣布，將因應新冠疫情的申請入學政策延長四年，到2026年秋季前，申請入學者都不強制要求須提交SAT或ACT考試分數。

哈佛大學表示，由於新冠疫情仍未消退，現在就讀8至11年級的學生，未來申請大學時，可自由選擇是否繳交SAT及ACT測驗成績。

常春藤聯盟招生及財務支援主任William Fitzsimmons表示：「沒有提交標準化測驗分數的學生，將不會在申請過程中處於劣勢。」

這凸顯疫情改變了大學評估申請入學者的方式。哥倫比亞大學、安模斯特學院和康乃爾大學等名校已宣布，將暫停要求申請者提交SAT和ACT成績，加州大學甚至全面廢除這項規定。

哈佛表示，這些測驗分數是許多考量中的一項因素，採用彈性提交成績方案的9,406申請者中，有7.9%學生獲得錄取。

哈佛大學 疫情 哥倫比亞

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