科技股賣壓不止 道瓊早盤一度挫跌600點

經濟日報 / 編譯廖玉玲／綜合外電
美股周五早盤開低走低，道瓊一度跌逾600點。 路透
美股周五早盤開低走低，道瓊一度跌逾600點。 路透

在大型科技股和銀行股領跌下，美國股市周五（17日）早盤開低走低，道瓊指數一度重挫600點，跌幅達1.6%，標普500和那斯達克綜合指數跌幅也超過1%。聯準會（Fed）決策會後的漲勢只維持一天。

微軟和亞馬遜、Google母公司字母一度跌約2%，蘋果和臉書跌約1%，花旗、摩根士丹利、摩根大通等銀行股跌逾2%，高盛和富國銀行更跌逾3%。

聯電ADR表現反倒相對淡定，在平盤附近小幅上下波動；台積電ADR跌0.4%左右，費半跌0.6%。

加速升息的前景以及Omicron新變種病毒的傳播速度迅速，讓投資人憂心忡忡。為抑制發燙的通膨，全球央行紛紛緊縮貨幣政策，但同時也緊盯新冠疫情的發展。

Leuthold集團首席投資策略師Jim Paulsen表示，聯準會已轉鷹，市場預期將加速升息，因此降低對科技股等成長型股票的曝險。

那斯達克綜合指數周四收盤重挫2.5%，寫下9月來最慘的一天，但Fed周三宣布加速退場的當天，美股收高，道瓊大漲380點，那斯達克也漲逾2%。

聯準會 摩根 科技股

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