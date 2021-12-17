不信Fed會這麼鷹！投資人預期的升息幅度遠小於Fed預測

據有擔保的隔夜融資利率（Sofr）期貨與歐洲美元利率期貨市場的行情顯示，交易商預期的美國聯準會（Fed）升息幅度，將比決策官員最新的預測幅度要小得多。

交易商預期，到2023年底時，美國政策利率只會升到1.27%，比Fed預測的1.50%-1.75%低出不少。交易商也認為，之後Fed將很難再升息，預期2024-2026年的美國政策利率將在1.42%（即1.25%-1.50%區間）封頂，更遠低於Fed預測長期利率目標2.5%。

市場預期利率與Fed預測利率之間的差距，反映出投資人對於未來幾年美國經濟動向，以及Fed必須如何緊縮來抑制通膨，仍高度不確定。

依據Fed最新的利率預測點狀圖顯示，Fed官員預估2022及2023年將各升息3碼；但投資人認為2022年加速緊縮後，2023年升息幅度將相對較小。

Fed收緊貨幣政策雖是為了抑制通膨，但一些投資機構擔心，升息可能會傷害經濟成長，從而限制Fed的升息幅度。交易商及投資機構也警告，Omicron新變異病毒株導致疫情快速擴散，可能影響Fed的升息計畫。

道明證券指出，目前已有許多重返辦公室的計畫被擱置，假期宴會也已取消，令市場人士擔憂疫情會衝擊經濟復甦。

分析師也指出，如果Fed依據目前的預測來升息，則美國利率將比其他已開發國家高出甚多，對金融市場的影響將更加複雜，尤其是對匯率。