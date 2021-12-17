哈佛教授羅格夫：Fed加速升息 新興市場等著出狀況

哈佛大學經濟學教授羅格夫（Kenneth Rogoff）警告，美國聯準會（Fed）因通膨高漲而加快升息步調，可能會為新興市場帶來麻煩。

羅格夫15日在Fed利率決策出爐前接受彭博電視訪問，當時他表示：「新興經濟體就是等著發生意外。邊境新興市場（frontier emerging markets）已存在一大堆問題。」

羅格夫說，Fed明年若升息整整1個百分點，將可能導致部分國家無法在市場籌資，進一步傷害這些國家已經脆弱的財政狀況。他特別點出埃及、巴基斯坦和迦納三國，已經面臨龐大債務、進出市場管道萎縮，甚至通膨率達雙位數等困境。

在這次的重大政策轉向中，Fed加速降低資產購買規模，並暗示明年將調升聯邦資金利率3碼，展現出抗通膨決心。在9月會後公布的點狀圖裡，Fed官員對於明年是否有必要升息，意見還相當分歧。

羅格夫說，新興市場「對於可能加速升息的局面非常敏感」，「許多現在還有辦法進出市場的國家，可能一夕之間就被隔絕在外。如此一來，那真的會是個大災難」。

他說：「關於通膨的問題，還有時間可採取行動，但那並不代表這個問題擱置得愈久，解決起來就不會需要愈多時間或引起更多不悅。」

今年稍早，羅格夫曾在與世界銀行經濟學家萊因哈特（Carmen Reinhart）合著的報告中警告，在處理新冠肺炎疫情期間暴增的負債上，新興市場面臨比先進國家更艱難的抉擇。