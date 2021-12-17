快訊

出動近百名警消！台中家具工廠倉庫大火 3人跳樓逃生送醫

怪！7例改判本土但今天竟+0 旅館群聚遲6天公布挨轟

全球有1300家門市 手搖飲「貢茶」考慮在美國股票上市

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
貢茶在台灣淡水的一家門市。（本報系資料照片）
貢茶在台灣淡水的一家門市。（本報系資料照片）

彭博資訊引述知情人士報導，發跡於台灣高雄的手搖飲品牌「貢茶」，正考慮在美國將股票上市。貢茶現在的擁有人是位於美國波士頓的私募股權公司TA Associates。

消息來源說，TA Associates與花旗集團（Citigroup）正在研究貢茶公司最佳發展策略，其中包括首次公開發行股票（IPO）。據了解，貢茶的估值至少可有6億美元，最快可以明年就推動IPO。

TA Associates另也考慮將股權出售給一位策略夥伴，以便得到幫助拓展中國大陸等新的市場。

知情人士表示，目前各種可能均在初期討論階段，還會有變化。TA Associates沒有回應彭博的採訪，花旗發言人拒絕評論。

貢茶2006年創立於台灣高雄，公司股權幾經更迭，TA Associates在2019年由日商Unison資本手中收購貢茶，交易金額未公開。根據TA Associates官網資料，貢茶目前全球有1,300家門市，在台灣、日本、南韓、新加坡、澳洲和美國、英國等地都有據點。

延伸閱讀

美方持續施壓中國科技機構，商湯被罰果然只是前奏

美國食藥局放寬限制 墮胎口服藥可郵寄取得

封殺「新疆心靈判官」：拜登制裁解放軍的腦控兵器研究院？

影／Mazda3榮獲美國IIHS撞擊測試Top Safety Pick＋最高評價！

相關新聞

物價飆近40年新高 壓力恐讓金融市場崩潰？ 2022全球經濟「最大風險」不是通膨

全球通貨膨脹（inflation）愈來愈嚴重，面對這股惡潮，首當其衝的正是物價，美國消費者物價指數（CPI）創下近40年來新高，台灣CPI也多次突破2％警戒線，惡性通膨的浪潮引發擔憂情緒與壓力。

美聯儲有望轉鷹 展望明年升息機會

Q:近期美國發布經濟數據，無論是CPI或是PCE都在不斷上升，顯示通膨並沒有因為美聯儲縮減購債而減少，主席鮑威爾在11月底也說明未來對於通膨，將不再使用「暫時性」字眼，接下來12月份會議，有望為明年定調，未來該怎麼看？

利息＋利差雙贏 借美歐元換人民幣投資ETF

外資陸續發表對2022年台股的預估，這次可說是有史以來看法最分歧的一次，看好的很看好，看保守的很保守，這些國內外的投資機構到底怎麼看？專家幫你從其中找出投資契機！

克魯曼：原以為通膨短暫升溫 持久派歪打正著

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼發表長文評論美國通膨，坦言原以為通膨只是「暫時」升溫，如今證明誤判；但預言通膨會「持久」的一派也...

與員工發展「不當關係」！麥當勞前CEO拿近30億換和解

速食品牌龍頭麥當勞前執行長伊斯特布魯克（Steve Easterbrook）2019年因與員工發生「不當關係」遭開除，不...

日央行延長對小企業紓困貸款 貨幣政策與眾央行不同

日本銀行（央行）周五決定結束部分新冠肺炎疫情期間推出的貨幣刺激措施，但主要貨幣寬鬆措施均按兵不動，與其他轉向緊縮的主要央...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。