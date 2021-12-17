全球有1300家門市 手搖飲「貢茶」考慮在美國股票上市
彭博資訊引述知情人士報導，發跡於台灣高雄的手搖飲品牌「貢茶」，正考慮在美國將股票上市。貢茶現在的擁有人是位於美國波士頓的私募股權公司TA Associates。
消息來源說，TA Associates與花旗集團（Citigroup）正在研究貢茶公司最佳發展策略，其中包括首次公開發行股票（IPO）。據了解，貢茶的估值至少可有6億美元，最快可以明年就推動IPO。
TA Associates另也考慮將股權出售給一位策略夥伴，以便得到幫助拓展中國大陸等新的市場。
知情人士表示，目前各種可能均在初期討論階段，還會有變化。TA Associates沒有回應彭博的採訪，花旗發言人拒絕評論。
貢茶2006年創立於台灣高雄，公司股權幾經更迭，TA Associates在2019年由日商Unison資本手中收購貢茶，交易金額未公開。根據TA Associates官網資料，貢茶目前全球有1,300家門市，在台灣、日本、南韓、新加坡、澳洲和美國、英國等地都有據點。
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