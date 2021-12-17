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與員工發展「不當關係」！麥當勞前CEO拿近30億換和解

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
速食品牌龍頭麥當勞前執行長伊斯特布魯克2019年因與員工發生「不當關係」遭開除，不過事件並未就此落幕，麥當勞2020年指控伊斯特布魯克「對董事會撒謊」，雙方如今達成和解，伊斯特布魯克需繳回超過1億美元的資遣費。美聯社
速食品牌龍頭麥當勞前執行長伊斯特布魯克2019年因與員工發生「不當關係」遭開除，不過事件並未就此落幕，麥當勞2020年指控伊斯特布魯克「對董事會撒謊」，雙方如今達成和解，伊斯特布魯克需繳回超過1億美元的資遣費。美聯社

速食品牌龍頭麥當勞前執行長伊斯特布魯克（Steve Easterbrook）2019年因與員工發生「不當關係」遭開除，不過事件並未就此落幕，麥當勞2020年指控伊斯特布魯克「對董事會撒謊」，雙方如今達成和解，伊斯特布魯克需繳回超過1億美元（約新台幣27.8億）的資遣費。

CNN報導，根據去年提出的訴訟證據，麥當勞發現伊斯特布魯克在被解雇前的一年中與3名員工發生性關係，這些「不當關係」的證據為女性的數十張裸體、半裸或色情照片和影片。

伊斯特布魯克2019年被解僱時的資遣費為1.05億美元的現金和股票。16日向美國證券交易委員會提交的文件中，麥當勞批評伊斯特布魯克的「不當行為、謊言和阻礙對其行為進行調查的努力」，並表示「和解是最好的解決辦法」。

麥當勞董事會主席赫南德茲（Enrique Hernandez Jr.）在文件中指出「這項和解要求伊斯特布魯克對其明顯的不當行為負責，包括他利用執行長職位的方式。該決議避免漫長的法庭程序，讓我們能夠向前邁進」。

伊斯特布魯克則在提交給美國證券交易委員會的文件中承認「自己有時未能堅持麥當勞公司的價值觀，也未能履行作為公司領導者的某些責任」。此外，他還向董事會、前同事以及公司的加盟商和供應商道歉。

麥當勞 美國 資遣

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