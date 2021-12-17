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鋼鐵業連兩例出現走疲 美國鋼鐵財測也不如預期

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
美國賓州Farrell一家煉鋼廠。路透
美國賓州Farrell一家煉鋼廠。路透

美國鋼鐵公司（U.S. Steel）本季財測不如市場預期，盤後股價轉跌，跌幅大於5%。本周美國另一家鋼鐵大廠紐柯鋼鐵（Nicor）的財測也比市場推估得差。彭博資訊說，鋼鐵業歷經鋼價大漲帶來的高利潤之後，出現疲態。

美鋼股價在周四正常交易時段，收盤上漲3.76%，報23.45美元。盤後因財測利空，一度跌至22美元。今年以來漲幅約40%。

美鋼周四（16日）說，本季稅息折舊及攤銷前盈餘（EBITDA）約在16.5億美元。這財測遠不如市場預期的21.3億美元。公司表示，主要反映年末季節性的淡季，訂單減少。

美國最大鋼鐵公司紐柯則是在周三表示，本季其製鋼廠部門的業績將會與上季「相似」。不過10月時紐柯預估本季會再有成長。

因為新冠疫後經濟開放激起大量需求而堅定攀升到歷史最點的美國指標鋼價，近日開始出現一些鬆動。

美鋼執行長David Burritt說：「雖然在接單方面短暫減緩，第4季的財報指引顯示仍舊是表現強勁的一季。」他表示明年還會是個好年，公司穩健的現金部位可供支應更多投資、增進股東資本配置。

紐柯、美鋼、Cleveland-Cliffs、 Steel Dymanics等美國鋼鐵股的股價，11月的月線均收黑。

美國

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