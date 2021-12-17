美元連跌二日 因英國央行升息及美歐殖利率利差縮減

美元連續二日下跌，科技股走低提振日圓和瑞郎等避險貨幣。英鎊在英國央行意外升息後走升。歐元守住漲勢，此前歐洲央行決定將把購債操作規模擴大半年。

紐約時間下午5:00，美元指數周四跌0.5%，至96.042。英國央行周四成為自新冠疫情重創全球經濟以來首家升息的主要央行後，英鎊對美元一度勁升0.8%。

在歐洲央行表示將略微收緊刺激措施後，歐元升值一度超過0.5%。歐洲央行的溫和舉措與聯準會更為鷹派的基調形成對比。聯準會表示，將在3月結束新冠肺炎疫情期間的債券購買計畫，為預計在2022年三次升鋪路。

紐約尾盤，英鎊升值0.4%至1.3314美元，歐元上漲0.3%至1.1332美元。

歐元兌美元匯率似乎也在追蹤2年期美債和德國公債殖利率利差的變化，交易員指出，稱2年期債券收益率對央行利率政策尤其敏感。這一利差在周四略微收窄，有利於歐元。由於美聯儲相對於歐洲央行的態度更加鷹派，這一利差今年以來一直呈擴大趨勢。美國2-5年期債券殖利率周四下跌，反映短期利率期貨估計聯準會在明年之後升息機率不增反降。5年期債券殖利率下跌近8個基點，跌破1.17%，聯準會周三發布決策，並預計明年升息3次、2023年升息3次。由於英國央行出人意料升息、英國殖利率走高，美債殖利率一度又掉頭回升。法國農業信貸銀行美國利率策略主管Alex Li認為，央行開始升息的速度越快，實現升息總目標的可能性就越 小。自2019年6月以來，聯準會對長期中性利率的估計一直是2.5%。 他說：「市場認為聯準會越早採取激進措施，緊縮周期就會越短。市場對終端利率的水準沒有聯準會那麼樂觀。」

美元兌日圓跌0.3%至113.66日圓。