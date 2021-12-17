油價、金價連二日上漲 秘魯銅礦停產刺激銅價大漲

石油價格連續二日上漲，因美國原油庫存創9月以來最大降幅，且美元疲軟。黃金周四連續二日攀升，因為在一系列偏鷹派的央行政策決定之後美元回落。鈀金創下2020年3月以來最大漲幅。銅價周四飆升，因為秘魯最大銅礦之一未能平息當地居民抗議活動，開始暫時停產。以下是整理自彭博的商品行情：

油價繼續上漲

紐約原油期貨在周四的清淡交易中上漲2.1%，美元走軟幫助提振了大宗商品的吸引力。

美國能源部周三報告原油庫存暴跌458萬桶，向投資人發出看漲信號，可能平息之前對需求前景的疑慮。

瑞穗證券期貨部門主管Bob Yawger說：「市場中仍有昨天美國能源資訊署（EIA）報告帶來的買盤，」，並表示僅這份報告就為市場提供了未來幾天不大跌的理由。

矛盾的供需信號令油價本周漲跌不定。雖然最大的石油進口國中國限制假日旅行以遏制病毒傳播，意味著消費前景似乎正在惡化，但美國形勢看起來更加樂觀。

紐約商業交易所1月交割西德州中級原油（WTI）上漲1.51美元，結算價每桶72.38美元； 2月交割布蘭特原油上漲1.14美元，結算價報每桶75.02美元。

三大央行政策會議後黃金走高；鈀金大漲

聯準會擴大對抗通膨的努力，提前結束資產購買計畫，並暗示2022年傾向於比預期更快升息。

英國央行周四出人意料地宣布加息，而歐洲央行則擴大了債券購買計畫，承認緊急支持計畫必須結束。

隨著美國公債殖利率下跌，美元走低，提振了黃金價格。交易員押注貨幣政策收緊不會讓全球經濟復甦脫軌。

央行鷹派轉變後黃金沒有遭遇持續的拋售，「表明市場仍然相當強勁，」 StoneX分析師Rhona O’Connell表示。 「節日和年末臨近，沒有人會願意持有激進倉位。」

鈀金一度上漲8.4％，過去五個交易日下跌近14%。

Zaner Group高級副總裁Peter Thomas說：「低持倉量、ETF、以及淨空頭部位今天都催生了完美風暴，推動鈀金反彈。」

紐約時間下午2:13，現貨黃金上漲1%至每英兩1,795.33美元，周三上漲0.3%； 2月份交割的黃金期貨在紐約商品交易所上漲1.9%，結算價報1,798.20美元。

銅價大漲

五礦資源在公告中稱，Las Bambas礦周六開始將暫停銅的生產，因為道路受阻導致關鍵原物料供應不足。

據一位知情人士透露，這座礦自周三開始已暫停部分加工，以逐步停產。截至當地時間17:51，倫敦金屬交易所(LME)銅期貨上漲3.3%，結算價報每噸9,507.50美元，創下兩個月來最大漲幅。

五礦資源這座銅礦的開採量在新冠疫情前占全球產量近2%，如果長期停產，將在航運困境和低庫存之外令全球供應雪上加霜。Las Bambas有60,770噸銅因路障而無法運出。