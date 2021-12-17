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台積電、聯電ADR隨費半大跌 回吐周三漲幅

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

台股ADR周四（16日）隨費半指數大跌，回吐周三漲幅。台積電、聯電ADR大跌逾3%。

追蹤晶片股表現的費城半導體指數大跌4.3%，創下5月來單日最大跌幅 。

美股那斯達克綜合指數周四崩跌，聯準會（Fed）宣布將提前結束新冠肺炎疫情期間的刺激措施，投資人預料將削弱高價位科技股的吸引力，紛紛轉進價值股。那斯達克綜合指數崩跌2.5%，收於15,180.44點；標普500指數下跌0.9%，收於4,668.67點； 道瓊工業指數跌0.1%，收於35,897.64點。

以下是台股ADR各股收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光控股 ASX 7.24 -2.56

中華電 CHT 41.01 +0.15

台積電 TSM 116.57 -3.18

聯電 UMC 11.01 -4.01

資料來源：彭博資訊

台股 台積電 新冠肺炎

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