克魯曼：通膨「短暫」論錯了！「持久」論歪打正著

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼發表長文，評論2021年通膨大論戰。他坦承原以為通膨只是「暫時性」，如今證明是誤判；但預言通膨會「持久」的學者，也不過是歪打正著——通膨的確持久，但原因與他們當初料想的不同。

克魯曼16日在紐約時報專欄指出，通膨攸關民眾日常生活，是個「情緒性」話題，而他的專欄多年來談論話題不計其數，從未像今年評論通膨這般收到如此多的攻擊信函。但他仍覺得有必要釐清2021年通膨究竟是怎麼回事。是反映美國政策失敗？或經濟從疫情谷底復甦遭遇的問題？通膨走高會持續多久？萬一持續居高不下該怎麼辦？

克魯曼強調，他仍相信，此刻目睹的通膨主要反映「疫情造成的錯位」，而不像一些學者歸咎於「政府支出過度」；他也相信，通膨會在未來一年期間減退，此刻不應採取猛烈行動。不過，其他經濟學家看法不同，「不無可能是對的」。

他指出，傳統說法指通膨的成因是「太多資金追逐太少物品」，但回顧歷史可知，實際情況複雜許多。有時，通膨是「自我延續的預期」造成的；有時是商品價格波動的暫時性產物。

那麼，2021年通膨勁升是什麼情況？主流經濟學家對今年通膨看法大致分成兩派：一派是「暫時隊」（Team Transitory），包括克魯曼在內，主張眼前的通膨是短暫的——但持續時間超出他們當初所料；另一派是「持久隊」（Team Persistent），警告可能面臨1970年代那種停滯性通膨（stagflation）。

克魯曼說，持平而論，截至目前為止，「持久」派對通膨示警，如今證實是正確的；而「暫時」派預測通膨會迅速減退，則證明是誤判。

但他指出，這波通膨並不照簡單的腳本走，今年見到的是一波怪異的通膨，與昔日有些類似，卻也摻雜新元素。

通膨「暫時」vs.「持久」 論點比一比

今年初，哈佛大學教授桑默斯（Larry Summers）和前國際貨幣基金（IMF）首席經濟學家布蘭夏（Olivier Blanchard）警告，美國總統拜登推出的1.9兆美元「美國紓困計畫」將大幅刺激支出，使支出遠超過經濟生產能力與實際產出之間的缺口，而這波難以為繼的需求激增將導致高通膨。

「暫時隊」的論點則是：美國政府撒的錢，多半會被民眾存起來，而不是立即花掉，所以因此造成的通膨後果應屬溫和。

如今回頭檢驗，通膨確實已竄升，但美國整體支出今年雖顯著增加，卻沒有「高得異常」，只是高得足以大致回升到疫前的趨勢水平。

造成通膨居高不下的真正因素

一大因素是供應鏈瓶頸。全球供應鏈並沒有斷裂，事實上目前供貨量是空前的多，只是未能跟上異常爆量的需求——這是因為經濟仍受疫情扭曲，民眾消費支出從服務轉向物品。據國際清算銀行（BIS）估計，供應瓶頸造成的物價上漲，已給美國通膨年增率添增2.8個百分點。

另一主因是「大辭職潮」限縮了經濟產能。美國許多勞工因疫情而賦閒在家，至今似乎仍不願回頭就業，美國就業人口仍比疫前少了400萬人。勞動市場仍顯得非常緊繃，迫使人手不足的雇主調高工資。所以，支出看來的確超過產能，但與其說是因為支出高得不得了，不如說是因為產能低得出乎意料。

供應鏈打結造成的通膨，或許會在數月之內回落；但退出勞動力的美國人是否會重返，就不明朗。即使將來通膨率果真降下來，但或許至少還會居高不下一段時日。例如，現在回顧1946-1948那段戰後通膨飆升，顯然是「暫時性」的，卻也持續了兩年之久。

結論

克魯曼承認，像他這樣認為通膨只是「短暫」現象的經濟學家，確實判斷錯誤；但真正料中通膨走向的經濟學家，卻又是基於錯誤的理由。其實，今年初沒人真的知道通膨後續會如何發展。

那麼，現在決策官員該有何反應？克魯曼的觀點依然是，聯準會（Fed）不應在時機未成熟時，就猛然扼殺這波經濟榮景。利率升幅如果夠大，肯定能把通膨壓下來，卻也可能把美國推入經濟衰退，那麼供應鏈的結自然會解開，許多物品價格將不漲反跌，但失業率也會上升，導致數百萬人失業。

克魯曼認為，Fed應等更多資訊出爐再作定奪，倘若通膨持續居高不下，Fed應「溫和」調升利率，估計升息時機或許在明年中之前。