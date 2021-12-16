ECB再縮減緊急購債金額 但擴大常規購債規模
歐洲央行（ECB）16日決策會議決定進一步縮減緊急寬鬆措施規模，但明年第2、3季將擴大常規性的購債措施規模，並承諾將強力支持2022年的經濟復甦力道，未來退出寬鬆政策的速度都將會相當緩慢。ECB總裁拉加德稍後將舉行記者會。
ECB指出，下一季（明年1-3月）將繼續縮減「新冠疫情緊急購債計畫」（PEPP）的購買資產金額，並於明年3月結束這項計畫。
另一方面，ECB將長期執行的資產購買計畫（APP）提高金額；目前每月淨購買200億歐元資產，明年第2季時將提高為每月400億歐元，第3季為每月300億歐元；該央行認為通膨衝高只是暫時性。
決策委員會聲明指出，「委員會研判經濟復甦有所進展，並向中期通膨目標趨近 ，因此得以在未來幾季內逐步減緩資產購買的速度」。
ECB並宣布維持現行利率不變，包括主要再融資操作（MRO）利率、邊際貸款便利（MLF）利率及存款利率仍分別維持在零、0.25%及負0.5%。
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