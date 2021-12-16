快訊

貸款戶注意！央行總裁楊金龍：最快明年下半年升息

斯文掃地？牛津大學院長被逼做精神鑑定判斷是否適任

ECB再縮減緊急購債金額 但擴大常規購債規模

經濟日報 / 編譯任中原／綜合外電

歐洲央行（ECB）16日決策會議決定進一步縮減緊急寬鬆措施規模，但明年第2、3季將擴大常規性的購債措施規模，並承諾將強力支持2022年的經濟復甦力道，未來退出寬鬆政策的速度都將會相當緩慢。ECB總裁拉加德稍後將舉行記者會。

ECB指出，下一季（明年1-3月）將繼續縮減「新冠疫情緊急購債計畫」（PEPP）的購買資產金額，並於明年3月結束這項計畫。

另一方面，ECB將長期執行的資產購買計畫（APP）提高金額；目前每月淨購買200億歐元資產，明年第2季時將提高為每月400億歐元，第3季為每月300億歐元；該央行認為通膨衝高只是暫時性。

決策委員會聲明指出，「委員會研判經濟復甦有所進展，並向中期通膨目標趨近 ，因此得以在未來幾季內逐步減緩資產購買的速度」。

ECB並宣布維持現行利率不變，包括主要再融資操作（MRO）利率、邊際貸款便利（MLF）利率及存款利率仍分別維持在零、0.25%及負0.5%。

ECB 通膨

延伸閱讀

房仲：央行劍指投機客 市場不確定性將釀跳船潮

凱基投信：聯準會加快緊縮步調 符合市場預期

滙豐銀：Fed明年起升息四次

組合型商品 四檔聚焦

相關新聞

聯準會全面轉鷹 陶冬示警明年全球經濟四大風險

美國聯準會（FED）宣布量化寬鬆貨幣政策（QE）於明年3月退場，瑞士信貸私人銀行亞太區副主席陶冬16日指出，原被市場認為...

Fed明年恐升息3次 全球股市為何High翻？

美國聯準會（Fed）決策官員15日批准加速縮減購債的計畫，並透過利率預測「點狀圖」示意明年可能三度升息。全球股市16日漲...

去年全球負債創二戰後最大漲幅 利率升恐有風險

國際貨幣基金（IMF）今天表示，去年全球債務總額增加28兆美元至226兆美元（約新台幣6283兆元），創下二戰以來最大年...

澳洲央行總裁：最快明年2月停止購債 但不急於升息

澳洲央行總裁洛威（Philip Lowe）今（16）日說，澳洲央行可能最快會在明年2月結束資產購買計畫，表達了澳洲貨幣政...

日股延續美股漲勢 日經收高逾2%

日本東京股市日經225指數今天收高逾2%，延續美股漲勢，美國聯邦準備理事會（Fed）稍早示意加強因應通貨膨脹

日經：台積電赴日設廠成功之鑰 在支應汽車業轉型

日經新聞今（16）日引述分析師看法，認為台積電（2330）赴日設廠案成功與否的關鍵，在於能不能發揮供應晶片效率，展現支應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。