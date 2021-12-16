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澳洲央行總裁：最快明年2月停止購債 但不急於升息

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
澳洲央行總裁洛威（Philip Lowe）。美聯社
澳洲央行總裁洛威（Philip Lowe）。美聯社

澳洲央行總裁洛威（Philip Lowe）今（16）日說，澳洲央行可能最快會在明年2月結束資產購買計畫，表達了澳洲貨幣政策轉為緊縮的最新意向。

今日目前澳幣兌美元匯率在微幅升貶之間浮動，變化不大。

澳洲央行目前的公債購買步調為每周40億澳幣（29億美元）。洛威說，提早結束購債是最近一次理事會中討論的三大選擇之一。

金融時報指出，洛威的宣示是在美國聯準會（Fed）宣布將會加速縮減購債之後，凸顯澳洲經濟復甦力道亦強勁。不過洛威說，他不急於升息，停止購債的舉措不會影響決定升息的時機，「我們看待停止購債與升息是兩項完全可以分開的決定」。

洛威周四參加一項論壇時，做出這些評論。他提到，如果就業情況改善達標，而通膨又比預期快地達到目標的話，央行將選擇在明年2月中止資產購買。

其他可能做法是逐步縮減購債規模，並在5月時終止購債；或者，持續縮減購債，5月再檢視調整。決策依據的標準，是經濟復甦的進展與11月時的預測相比是超前、符合、還是落後。

洛威說：「如果經濟復甦比央行預期得還好，那麼2月停止購債的可能性就很強。」

以澳洲最新的經濟數據來看，提早於2月停止購債的可能性明顯提高。11月的勞動力統計顯示受雇人數增加366,100人，失業率由10月的5.2%降至4.6%。勞動參與率攀高到66.1%，接近歷史高點66.3%。

這樣的就業數據已經優於澳洲央行11月的預估。當時澳洲央行預測今年底以前，失業率會比5%稍微低一點點。

澳洲央行去年11月開始執行量化寬鬆（QE），比全球其他央行更晚， 一開始猶豫不前，後來屈服於澳幣升值風險的壓力。洛威在論壇回答提問時說，澳洲深受其他央行動作的影響。現在美國Fed要加速縮減購債，將會是澳洲央行2月召開決策會議時的一個參考因素。

其他因素還包括通膨、勞動市場的最新數字，經濟支出情況以及Omicron變種病毒的影響。

澳洲 通膨

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