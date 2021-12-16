SpaceX破產、海底撈關店 專家：犯了這低級錯誤

SpaceX瀕臨破產、海底撈關店300家，這兩則產業大地震，看似不相關，但其實都反應了一件事──當企業發展到成功階段之後，經常罹患「大頭症」，進而輕忽了擴張路上的風險。

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）12月1日一封寫給SpaceX員工的內部信中，示警公司恐面臨「真實的破產風險」，消息一曝光，台廠供應鏈公司的股價應聲下跌。

而在早些時候的11月5日，海底撈無預警宣布，到2021年底之前要關閉全球300家客流量相對較低、經營業績不如預期的店，其中大多數是2021年上半年開幕不久的新店。

公開信一出，投資人回頭統計，海底撈的股價竟是從2021年2月85.75元港幣的歷史天價，節節下滑跌至消息披露的21.05元港幣，市值蒸發3500億港幣（約1.25兆台幣），結結實實「沉入海底」。

SpaceX瀕臨破產、海底撈關店300家，這兩則產業大地震，看似不相關，但其實都反應了一件事──當企業發展到成功階段之後，經常罹患「大頭症」，進而輕忽了擴張路上的風險。

海底撈自我檢討關店原因

「這些錯，都是滿低級的錯誤，」大店長讀書會創辦人尤子彥指出，錯誤有兩種，一種叫高級的錯誤，一種是低級的錯誤。

高級錯誤，指的是明明已經很努力的去預防和避免，但結果還是發生了。低級錯誤，舉例就是明知每天吃油炸會胖卻仍舊一直吃，導致最後罹患高血壓。

以海底撈為例，這家大陸火鍋界乃至整個餐飲業的標竿，全球總店數將從1597家門店中大減300家，幾乎要關掉20％的店，便是服務業在門店擴張策略上不應當犯的低級錯誤。

根據海底撈在港交所發布的公告，自我檢討關店的四個原因：一是門店的選址出現了失誤，二是組織結構的變革沒有跟上企業的成長，致使各級管理人員疲於奔命。

三是優秀的店長數量不足。四是過度依賴KPI指標，而且用以驅動員的薪資獎金。

兩年開店數量接近過去27年總和

根據大陸《中國新聞週刊》報導，2020年疫情期間，當大陸其他餐飲同行還掙扎在溫飽線上時，海底撈卻認為這是彎道超車的絕佳時機，逆勢擴張出544家新店。平均每天新增1.5家店，創下了公司成立以來擴店速度最快的歷史紀錄。而之前27年的時間裡，總共也不過才開700多家店而已。

2021年上半年，擴張速度不減，再次新增299家。狂開猛開的情況下，但整體翻桌率卻從2019年的4.8次／天，降至3.3，其中新開門店甚至僅為2.3。

等到11月宣布止損，關店的數量恰好是上半年新增的店數。

見識過無數連鎖加盟業者興衰起伏的尤子彥不禁疑惑，以海底撈的規模及資歷，以海底撈內部眾多的優秀主管，經營團隊理應知道大規模的擴張有風險，而且當然明白自家的店長數量不夠，為什麼卻還要這樣做？

A＋巨人走向衰敗的五大階段

答案，在經營管理大師詹姆．柯林斯（Jim Collins）的《為什麼 A＋巨人也會倒下》依稀可尋。

書中歸納了企業衰敗的五個階段，第一個階段是成功，由於自負，就會開始選擇過濾一些自己喜歡及同溫層的資訊，自自動過濾掉比較不利的聲音。

到了第二階段，便會走上追求更多更快更強的道路，接著進入第三階段，因為自信心過度膨脹，就罔顧了擴張的風險。

就像SpaceX如今的窘況。

馬斯克創辦特斯拉，設立超級工廠製造電動車如此成功，竟然還要投入跟電動車毫無關聯的衛星事業，甚至定下登陸月球的目標，便是輕忽了發射衛星所必須具備的鉅額成本。

走下坡的企業若不盡快斷尾，進入到第四階段就會病急亂投醫，假使依舊沒有找到優雅退場的方式，最後就走向衰敗的第五階段，放棄掙扎，收攤滅亡。

所有餐飲業、科技業、製造業，都期待規模化的成長，不過若是管理能量、人才梯隊布局跟不上，它會變成『規模不經濟』，」尤子彥說。

企業如何避免「眼見它起高樓，又眼見它樓塌了」？尤子彥的建議是企業主要檢視擴張的過程中，必須回頭檢視是否符合企業的核心價值。

「唯有回頭去鞏固企業的核心價值，包括品牌價值、企業文化，包括對顧客的承諾、對供應商的連接，這些價值有沒有在擴張的同時，讓這些價值也同步成長？」尤子彥表示。

這個世界上從來沒有只漲不跌的美夢，類似的企業故事也許還會在歷史中重複發生，經營者要注意的是：被催生起來的需求，有時候會是透支的需求。

（作者／邱莉燕 本文出自2021.12.14《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）