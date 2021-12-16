Fed主席：加密貨幣是投機資產 但不被看成金融穩定問題

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾周三說，他不把加密貨幣視為「金融穩定問題」。

鮑爾在Fed利率決策會議後的記者會上說，加密貨幣「真的是投機性資產」。Fed決議加快減碼購債的「退場」速度，且預估明年至少升息三次。

但鮑爾表示，「目前我不把它們（加幣貨幣）看成金融穩定問題。我確實認為它們有風險，沒有任何東西支持。而且我認為，對可能瞭解或可能不瞭解自己買到什麼的消費者來說，有很大的消費者問題。」

鮑爾也強調了穩定幣的作用，表達支持拜登總統工作小組的觀點，他們呼籲國會儘快通過新立法，規定穩定幣必須由有保險的銀行發行。

他說：「穩定幣如果受到適當規範，當然能成為金融體系裡有用又有效率、服務消費者的一部分。但它們現在不是。」他補充表示：「它們有擴展的潛力，特別是如果能與現行非常大型科技網路連結的話。」

比特幣最近報價49,365美元，過去24小時上漲3.2%，乙太幣過去24小時則勁揚5.9%到大約4.076美元。